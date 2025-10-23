Taxas de juros ficam estáveis antes de arrecadação e leilões de prefixados

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 23, em meio à queda do dólar e alta dos rendimentos dos Treasuries. O mercado também aguarda os números da arrecadação de setembro (10h30) e os leilões de prefixados do Tesouro (11h).

"O Tesouro Nacional enfrenta mais uma sessão desafiadora com o leilão de prefixados, após o movimento de fechamento recente na curva e um ambiente externo de maior cautela que pode favorecer realizações pontuais. Por fim, destaque para nova emissão privada, indexada à NTN-B 2032 e NTN-B 2035, no valor de R$ 2,5 bilhões, que deve contribuir para movimentar o miolo da curva de inflação no pregão de hoje", diz relatório de Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.