América Latina debate a realização de congressos em Fortaleza

Será a primeira vez que Fortaleza irá receber o evento que conta com a participação de 32 países / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Fortaleza vai sediar o maior evento sobre congressos da América Latina, quando o impacto sobre a cadeia produtiva do setor será debatido. Trata-se da 42ª edição do congresso da Associação de Entidades Organizadoras de Congressos da América Latina (Cocal), que será lançado na próxima quarta-feira, 26, no Centro de Eventos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Para Martinez, o lançamento do 42º Congresso é motivo de entusiasmo, especialmente por ocorrer em Fortaleza, que ele descreve como uma cidade vibrante. Motor de desenvolvimento Ele afirma que a indústria de eventos na América Latina e no Caribe atua como um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural, com impacto capaz de fortalecer economias locais, gerar empregos, promover conhecimento e incentivar a integração regional. “Quando o Ceará se prepara para receber um evento internacional como o Cocal 2026, a sensação é de movimento de ideias, de gente chegando e de oportunidades circulando”, destaca o secretário do Turismo do Estado do Ceará, Eduardo Bismarck.