América Latina debate a realização de congressos em Fortaleza

América Latina debate a realização de congressos em FortalezaCapital cearense vai receber representantes de 32 países, quando os líderes locais projetam mais conexões de negócios no turismo para o Ceará
Fortaleza vai sediar o maior evento sobre congressos da América Latina, quando o impacto sobre a cadeia produtiva do setor será debatido. Trata-se da 42ª edição do congresso da Associação de Entidades Organizadoras de Congressos da América Latina (Cocal), que será lançado na próxima quarta-feira, 26, no Centro de Eventos.
É a primeira vez que a capital cearense recebe o evento. A decisão aconteceu na reunião da entidade, realizada em San Pedro Sula, Honduras, durante julho desse ano.
"É uma honra para Fortaleza receber o Congresso COCAL 2026, esse evento tão importante para o nosso setor, que reunirá representantes do trade turístico de 32 países. Será um momento muito próspero para aprendizados e novas conexões", comenta Denise Carrá, secretária de turismo de Fortaleza.
Reconhecido como o mais importante encontro da América Latina voltado para executivos do setor de eventos corporativos — a chamada indústria Mice, sigla em inglês para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions — o congresso terá um lançamento que contará também com a presença do presidente da Cocal, Luiz Ricardo Martinez.
Para Martinez, o lançamento do 42º Congresso é motivo de entusiasmo, especialmente por ocorrer em Fortaleza, que ele descreve como uma cidade vibrante.
Motor de desenvolvimento
Ele afirma que a indústria de eventos na América Latina e no Caribe atua como um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural, com impacto capaz de fortalecer economias locais, gerar empregos, promover conhecimento e incentivar a integração regional.
“Quando o Ceará se prepara para receber um evento internacional como o Cocal 2026, a sensação é de movimento de ideias, de gente chegando e de oportunidades circulando”, destaca o secretário do Turismo do Estado do Ceará, Eduardo Bismarck.
Leia mais
De acordo com ele, a Cocal 2026 chega para fortalecer a presença da Capital no cenário internacional, atrair novos parceiros e ampliar o impacto positivo que os eventos geram no Ceará.
“Nosso estado tem mostrado que sabe dialogar com o mundo e transformar grandes encontros em resultados reais para o turismo, para a economia e para quem vive aqui”, completa.
42º Congresso da COCAL
Assim como o lançamento do evento, o congresso também será realizado no Centro de Eventos.
Enid Câmara, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), acredita que essa será uma das maiores edições do congresso da Cocal e possui a expectativa elevar o número de participantes presentes no evento.
“Queremos receber executivas e executivos de todos os países da América Latina, até para que esses profissionais tenham também a oportunidade de compreender como esse pedaço do Brasil evoluiu na sua capacidade de receber grandes e importantes eventos”, evidencia a presidente.
Durante o lançamento, serão apresentados os detalhes sobre o tema central, a proposta de programação, os objetivos do congresso e as oportunidades que o evento deve gerar para profissionais e empresas do setor de eventos.
Leia mais
“Cada evento que organizamos é uma oportunidade de transformar destinos, conectar talentos e construir o futuro”, destaca o presidente da Cocal.
Sobre a próxima edição, Martinez ressalta que o congresso será “um espaço privilegiado para reunir os principais profissionais do setor, tanto da região quanto do restante do mundo”.
Além de um momento para trocar experiências, firmar alianças estratégicas e explorar novas oportunidades de negócio em um ambiente que valoriza diversidade, inovação e colaboração.
Lançamento oficial do congresso COCAL 2026
- Quando: Quarta-feira, 26 de novembro de 2025, às 18 horas.
- Onde: Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Leste - portão D), Av. Washington Soares, 999 - Fortaleza/Ceará/Brasil
Alckmin dá boas-vindas à retirada de tarifas de Trump, mas espera mais reduções
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado