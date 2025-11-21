BRB reafirma que permanece 'sólido' diante de recente cobertura sobre carteiras

Uma investigação da PF e do Ministério Público Federal detectou indícios de que o Master vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, e entregou documentos falsos para tentar justificar o negócio. O montante teria sido transferido do BRB ao Master entre janeiro e maio deste ano, segundo a apuração.

O Banco de Brasília (BRB) afirma, por meio de nota, que permanece "sólido" e atuou para substituir carteiras de crédito relativas ao Banco Master, que teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central na última terça-feira, 18, e cujo dono, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal.

"Dos R$ 12,76 bilhões divulgados pela imprensa, e referentes à exposição bruta de carteiras com documentação fora do padrão exigido, mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos, e o restante não constitui exposição direta ao Banco Master", diz o banco público do Distrito Federal, em nota.

Segundo o BRB, todo o processo de substituição de carteiras, e de adição de garantias, foi reportado e acompanhado pelo BC. A instituição destaca que atua como credora na liquidação extrajudicial do Master, e afirma que reforçou seus controles internos. "As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o banco permanece sólido e colaborando com as autoridades."

O banco do DF informou que, hoje, detém mais de R$ 80 bilhões em ativos e mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito.