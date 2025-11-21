Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BRB reafirma que permanece 'sólido' diante de recente cobertura sobre carteiras

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Banco de Brasília (BRB) afirma, por meio de nota, que permanece "sólido" e atuou para substituir carteiras de crédito relativas ao Banco Master, que teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central na última terça-feira, 18, e cujo dono, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal.

Uma investigação da PF e do Ministério Público Federal detectou indícios de que o Master vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, e entregou documentos falsos para tentar justificar o negócio. O montante teria sido transferido do BRB ao Master entre janeiro e maio deste ano, segundo a apuração.

"Dos R$ 12,76 bilhões divulgados pela imprensa, e referentes à exposição bruta de carteiras com documentação fora do padrão exigido, mais de R$ 10 bilhões já foram liquidados ou substituídos, e o restante não constitui exposição direta ao Banco Master", diz o banco público do Distrito Federal, em nota.

Segundo o BRB, todo o processo de substituição de carteiras, e de adição de garantias, foi reportado e acompanhado pelo BC. A instituição destaca que atua como credora na liquidação extrajudicial do Master, e afirma que reforçou seus controles internos. "As carteiras atuais seguem padrão adequado, e o banco permanece sólido e colaborando com as autoridades."

O banco do DF informou que, hoje, detém mais de R$ 80 bilhões em ativos e mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito.

