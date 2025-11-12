Família Diniz vende fatia no Carrefour da França após 10 anos

A gestora Península, que cuida dos recursos da família Diniz, vendeu sua participação no Carrefour na França, que detinha há 10 anos, informou um comunicado do grupo nesta quarta-feira, 12. Com isso, os brasileiros, que eram os segundo maiores acionistas da rede de supermercados, atrás apenas dos donos franceses, deixam o controle do grupo. Em seu lugar, entrou a família Saadé, que passa a ser a nova acionista principal da companhia. "O Carrefour foi informado da decisão da Península de vender sua participação no Carrefour", de acordo com comunicado do grupo francês, destacando que a transação já foi completada. A gestora brasileira tinha participação de 8,4% na empresa e no mercado já se falava há alguns meses da possibilidade da família Diniz vender essa fatia.

O Carrefour vale nesta quarta-feira 9,35 bilhões de euros em Paris, o que avalia a participação da família Diniz perto de 800 milhões de euros, cerca de R$ 5 bilhões pelo câmbio do dia. Os comunicados, porém, não falam em valores. Em Paris, ocorreu a reunião do conselho do Carrefour, que foi informado da decisão da Península. Os executivos Eduardo Rossi e Flavia Buarque de Almeida renunciaram de seus postos. O executivo Rodolphe Saadé vai substituir Rossi até o final de seu mandato, que vai ocorrer na assembleia anual de 2028. Ainda no comunicado, o conselho nomeou a Carrix, entidade pertencente à família Saadé e à companhia CMA CGM como braço independente para substituir a Península. "Gostaria de expressar meus mais calorosos agradecimentos à Península, Eduardo Rossi, Flavia Buarque de Almeida e à família de Abílio Diniz, que permaneceram fiéis à visão de Abílio sobre o varejo e seu compromisso inabalável com o Carrefour por mais de 10 anos", escreveu Alexandre Bompard, presidente do conselho e diretor executivo em um comunicado. "Abílio deixou sua marca na história do nosso grupo."