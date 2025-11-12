Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Família Diniz vende fatia no Carrefour da França após 10 anos

Autor Agência Estado
A gestora Península, que cuida dos recursos da família Diniz, vendeu sua participação no Carrefour na França, que detinha há 10 anos, informou um comunicado do grupo nesta quarta-feira, 12. Com isso, os brasileiros, que eram os segundo maiores acionistas da rede de supermercados, atrás apenas dos donos franceses, deixam o controle do grupo. Em seu lugar, entrou a família Saadé, que passa a ser a nova acionista principal da companhia.

"O Carrefour foi informado da decisão da Península de vender sua participação no Carrefour", de acordo com comunicado do grupo francês, destacando que a transação já foi completada. A gestora brasileira tinha participação de 8,4% na empresa e no mercado já se falava há alguns meses da possibilidade da família Diniz vender essa fatia.

O Carrefour vale nesta quarta-feira 9,35 bilhões de euros em Paris, o que avalia a participação da família Diniz perto de 800 milhões de euros, cerca de R$ 5 bilhões pelo câmbio do dia. Os comunicados, porém, não falam em valores.

Em Paris, ocorreu a reunião do conselho do Carrefour, que foi informado da decisão da Península. Os executivos Eduardo Rossi e Flavia Buarque de Almeida renunciaram de seus postos.

O executivo Rodolphe Saadé vai substituir Rossi até o final de seu mandato, que vai ocorrer na assembleia anual de 2028. Ainda no comunicado, o conselho nomeou a Carrix, entidade pertencente à família Saadé e à companhia CMA CGM como braço independente para substituir a Península.

"Gostaria de expressar meus mais calorosos agradecimentos à Península, Eduardo Rossi, Flavia Buarque de Almeida e à família de Abílio Diniz, que permaneceram fiéis à visão de Abílio sobre o varejo e seu compromisso inabalável com o Carrefour por mais de 10 anos", escreveu Alexandre Bompard, presidente do conselho e diretor executivo em um comunicado. "Abílio deixou sua marca na história do nosso grupo."

Eduardo Rossi, que é presidente do conselho da Península, explicou no comunicado que a decisão de vender as ações do Carrefour após uma década de parceria, faz parte da nova estratégia de alocação de ativos do fundo. "O Carrefour constituiu um investimento importante para a Península, alinhado ao caminho traçado pelo nosso fundador."

