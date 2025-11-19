IBGE divulga edital com mais de 9 mil vagas para nível médio

IBGE divulga edital com mais de 9 mil vagas para nível médioRemuneração chega a R$ 3 mil. Todos os cargos são para contratos temporários de até 3 anos de duração. Veja os detalhes
Foi divulgado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 19, o edital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o concurso de cargos temporários de nível médio.
Para a função de agente de pesquisas e mapeamento serão disponibilizadas 8.480 vagas, com remuneração de R$2.676,24, já a vaga de supervisor de coleta e qualidade contará com 1.110 vagas, com remuneração de R$3.379,00.
As inscrições iniciam às 16h do dia 19 de novembro, que devem ser realizadas virtualmente no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A taxa de inscrição é de R$38,50. Os contratos têm duração de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por até 3 anos.
No documento consta que os aprovados serão contratados para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".