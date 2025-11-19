IBGE divulga edital com mais de 9 mil vagas para nível médio

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento serão disponibilizadas 8.480 vagas / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foi divulgado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 19, o edital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o concurso de cargos temporários de nível médio. Para a função de agente de pesquisas e mapeamento serão disponibilizadas 8.480 vagas, com remuneração de R$2.676,24, já a vaga de supervisor de coleta e qualidade contará com 1.110 vagas, com remuneração de R$3.379,00.