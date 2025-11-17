FGV: IPC-S acelera a 0,24% na 2ª quadrissemana de novembro, após 0,23% na 1ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,24% na segunda quadrissemana de novembro, após alta de 0,23% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 17, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nesta apuração, três dos oito grupos analisados registraram acréscimos na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de novembro, com a maior aceleração partindo de Educação, Leitura e Recreação (0,10% para 0,79%). Em seguida, aparecem Habitação (-0,12% para -0,05%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,65% para 0,68%).