Americanas e Magalu anunciam parceria no e-commerce

A Americanas e o Magazine Luiza anunciaram um acordo estratégico para suas operações de e-commerce, no qual as empresas se tornam lojistas digitais do shopping virtual uma da outra. No caso da Americanas, desde a desta terça-feira, 18, lojas físicas são lojistas virtuais na plataforma do Magalu, enquanto o Magazine Luíza oferece seu estoque próprio (1P, no jargão do mercado) no marketplace da Americanas nas próximas semanas. A parceria, explicam as empresas em comunicado, combina um "mix complementar e sinérgico de produtos". A Americanas tem experiência em vendas nas categorias de bomboniere, alimentos, limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e escritório.

Já o Magalu tem sua fortaleza no mercado de linha branca, áudio e vídeo, telefonia, móveis e portáteis. Assim, os produtos se complementariam, na visão das companhias. "Essa parceria nasce da complementaridade das operações e da força de duas marcas reconhecidas e amadas pelos clientes, para ampliar conveniência, sortimento e velocidade de entrega. Mais uma vez, priorizamos a melhor experiência de compra ao nosso cliente, indo aonde ele está", diz o CEO da Americanas, Fernando Soares. "Não só temos portfólios absolutamente complementares, que irão beneficiar o consumidor, como essa atuação conjunta fortalece a nossa operação omnichannel ao integrar as lojas físicas da Americanas ao nosso marketplace", diz o CEO do Magalu, Frederico Trajano. No momento, passaram a ficar disponíveis para venda na plataforma digital do Magalu produtos de 50 lojas físicas da Americanas, localizadas em 15 capitais brasileiras.