Nokia aposta em IA para buscar alta de até 60% no lucro operacional até 2028 -
A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 19, uma nova estratégia voltada para inteligência artificial, numa tentativa de simplificar sua estrutura e elevar o resultado operacional em até 60% nos próximos três anos. Segundo o comunicado, a partir de 2026, a companhia será reorganizada em dois segmentos - infraestrutura de rede e infraestrutura móvel - para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de IA e redes 6G.
"A Nokia mudou o mundo uma vez conectando pessoas - e fará isso novamente conectando inteligência", disse Justin Hotard, presidente e CEO da Nokia, que também liderará interinamente o segmento de Infraestrutura Móvel.
A empresa finlandesa projetou um lucro operacional anual comparável entre 2,7 bilhões e 3,2 bilhões de euros até 2028, acima dos 2 bilhões de euros registrados no ano passado. O plano surge em meio à desaceleração dos investimentos globais em 5G, cenário que levou a Nokia a intensificar sua aposta em IA.
A Nokia também criará uma unidade de incubação de produtos de "defesa", voltada a fornecer conectividade segura a países ocidentais. A empresa pretende ainda reduzir suas despesas operacionais de 350 milhões de euros para 150 milhões de euros até 2028.
As ações da Nokia cediam 4,8% na Bolsa de Helsinque perto das 10h30 (de Brasília).