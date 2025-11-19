Nokia aposta em IA para buscar alta de até 60% no lucro operacional até 2028

A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 19, uma nova estratégia voltada para inteligência artificial, numa tentativa de simplificar sua estrutura e elevar o resultado operacional em até 60% nos próximos três anos. Segundo o comunicado, a partir de 2026, a companhia será reorganizada em dois segmentos - infraestrutura de rede e infraestrutura móvel - para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de IA e redes 6G.

"A Nokia mudou o mundo uma vez conectando pessoas - e fará isso novamente conectando inteligência", disse Justin Hotard, presidente e CEO da Nokia, que também liderará interinamente o segmento de Infraestrutura Móvel.