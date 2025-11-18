Trump diz acreditar já ter escolha para o Fed e que 'adoraria' remover Powell 'agora'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 18, que já iniciou entrevistas para escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e que acredita já saber quem indicará quando o mandato de Jerome Powell terminar em maio de 2026. Ele disse que gostaria que fosse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, "mas ele não quer sair do Tesouro". Trump declarou ainda que está avaliando alguns nomes "padrão" e outros "surpreendentes", já em andamento com as conversas formais. O republicano voltou a criticar Powell: "Eu adoraria tirar o atual presidente do Fed agora de lá. Ele faz um trabalho péssimo", mas acrescentando que "pessoas estão me segurando".

Em outros temas, Trump disse estar "totalmente aberto a fazer um acordo com o Irã", afirmou que "nossa relação com a China é muito boa" e pediu que Pequim acelere a compra de soja, embora tenha reconhecido que o país está praticamente no cronograma. Sobre a Arábia Saudita, indicou que um acordo nuclear civil com Riad "não é urgente, mas pode acontecer". O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman afirmou que "não há limites para acordos com os Estados Unidos" e reiterou que o país quer "paz para Israel e os palestinos". Trump também declarou estar aberto a conversar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para resolver tensões envolvendo narcotráfico.