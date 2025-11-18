FGC diz que pagamento de garantias do Master será realizado após envio da base pelo liquidante
O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) comunicou que fará o pagamento da garantia de títulos do Banco Master, liquidado pelo Banco Central na manhã desta terça-feira, 18, após o envio da base de credores indicada pelo responsável legal nomeado pelo BC. "Todos os créditos enquadrados em nosso regulamento terão o processo de pagamento iniciado tão logo o levantamento dos dados dos credores seja concluído e disponibilizado ao FGC", afirmou em nota.
Com as informações em mãos, o FGC liberará a solicitação em seu aplicativo para que os credores cadastrem uma conta bancária para recebimento e enviem os documentos necessários. O aplicativo pode ser baixado para Android e iOS.
No caso de empresas credoras, um representante deve solicitar a garantia pelo Portal do Investidor do fundo. O pagamento será feito para uma conta com o mesmo CNPJ e nome da empresa.
Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apontam que um plano para recomposição e reenquadramento do fundo de liquidez do FGC deve ser aprovado no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre.
Segundo o regimento do fundo, o plano pode levar à antecipação em cinco anos das contribuições mensais feitas pelas instituições financeiras.
Com cerca de R$ 120 bilhões em seu fundo de liquidez, o FGC vai se concentrar, de imediato, no pagamento dos investidores elegíveis, processo que deve começar em aproximadamente 30 dias, tempo médio registrado nos últimos cinco casos de liquidação.
Alertas do FGC
O FGC alerta que não existem instituições ou empresas autorizadas ou credenciadas a intermediar o recebimento dos valores e que não cobra taxas nem solicita depósitos prévios.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente