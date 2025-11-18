FGC diz que pagamento de garantias do Master será realizado após envio da base pelo liquidante

Com as informações em mãos, o FGC liberará a solicitação em seu aplicativo para que os credores cadastrem uma conta bancária para recebimento e enviem os documentos necessários. O aplicativo pode ser baixado para Android e iOS.

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) comunicou que fará o pagamento da garantia de títulos do Banco Master, liquidado pelo Banco Central na manhã desta terça-feira, 18, após o envio da base de credores indicada pelo responsável legal nomeado pelo BC. "Todos os créditos enquadrados em nosso regulamento terão o processo de pagamento iniciado tão logo o levantamento dos dados dos credores seja concluído e disponibilizado ao FGC", afirmou em nota.

No caso de empresas credoras, um representante deve solicitar a garantia pelo Portal do Investidor do fundo. O pagamento será feito para uma conta com o mesmo CNPJ e nome da empresa.

Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apontam que um plano para recomposição e reenquadramento do fundo de liquidez do FGC deve ser aprovado no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre.

Segundo o regimento do fundo, o plano pode levar à antecipação em cinco anos das contribuições mensais feitas pelas instituições financeiras.

Com cerca de R$ 120 bilhões em seu fundo de liquidez, o FGC vai se concentrar, de imediato, no pagamento dos investidores elegíveis, processo que deve começar em aproximadamente 30 dias, tempo médio registrado nos últimos cinco casos de liquidação.