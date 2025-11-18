Diretor-geral da PF diz que crimes envolvendo venda do Master ao BRB podem atingir R$ 12 bi

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira, 18, que as suspeitas de crimes envolvendo a tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB) podem girar em torno de R$ 12 bilhões, como antecipou o Estadão. Rodrigues foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado que investiga o crime organizado. Ele falava sobre é preciso ter uma definição mais precisa de "crime organizado", para não chamar qualquer atuação criminosa com essa denominação, quando mencionou o caso Master.

"Estamos fazendo uma operação importante, numa integração com o Banco Central, Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro. Isso está sendo apurado, mas fala-se em R$ 12 bilhões que envolvem esse crime sob investigação hoje, com várias prisões", declarou. Segundo a investigação, o BRB transferiu cerca de R$ 12,2 bilhões ao Master no primeiro semestre de 2025 para a compra de carteiras de crédito, antes mesmo de formalizar a intenção de comprar o banco. Quando o Banco Central analisou o negócio, constatou indícios de que essas carteiras de crédito eram falsas - ou seja, simplesmente não existiam. A PF prendeu nesta terça o dono do Master, Daniel Vorcaro, na operação mencionada por Rodrigues. O presidente do banco estatal do governo do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo. O Banco Central também decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição.