Banco Master: conheça a instituição liquidada pelo Banco Central

Empresário Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta terça-feira, 18, em operação da Polícia Federal após liquidação do Banco Master / Crédito: Divulgação/Banco Master

Após a prisão do executivo Daniel Vorcaro, nesta terça-feira, 18, a instituição presidida por ele atraiu os holofotes do Brasil. O Banco Master foi alvo de ação do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial no mesmo dia da prisão de Vorcaro. Isso encerra oficialmente as operações da corretora de câmbio do banco. A ação foi certificada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Veja o que se sabe da instituição e os trâmites da liquidação.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com a liquidação decretada, o Banco Central indica um liquidante para organizar a ordem de pagamento dos credores, levantar os ativos e vender os bens. A ação foi decretada apenas um dia após o Fictor Holding Financeira protocolou, junto ao Banco Central, o pedido de aquisição do banco Master. Com a liquidação, o acordo perde a possibilidade de avançar, pois o processo interrompe o funcionamento da instituição ao retirá-la do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O que é o Banco Master? O banco Master foi fundado em 1974, originalmente com o título de Banco Máxima. A instituição permaneceu assim até 2019, quando houve a mudança de controle acionário com assunção de nova diretoria por Daniel Vorcaro.

A mudança ocorreu por causa de problemas operacionais que o banco enfrentou por sua atuação de nicho. Com isso, passou por uma reestruturação a partir de 2016. A instituição renovou seu portfólio de produtos e reduziu a participação dos créditos imobiliário e o financiamento de empresas de médio e grande porte. Atuava também de maneira estratégica nos segmentos de crédito estruturado, câmbio, cartões-benefício, investimentos e soluções digitais.