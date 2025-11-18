Banco Master: conheça a instituição liquidada pelo Banco Central

Banco Master: conheça a instituição liquidada pelo Banco CentralA instituição presidida por Daniel Vorcaro era conhecida por sua atuação em nichos de crédito consignado e serviços
Após a prisão do executivo Daniel Vorcaro, nesta terça-feira, 18, a instituição presidida por ele atraiu os holofotes do Brasil. O Banco Master foi alvo de ação do Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial no mesmo dia da prisão de Vorcaro.
Isso encerra oficialmente as operações da corretora de câmbio do banco. A ação foi certificada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Veja o que se sabe da instituição e os trâmites da liquidação.
Com a liquidação decretada, o Banco Central indica um liquidante para organizar a ordem de pagamento dos credores, levantar os ativos e vender os bens.
A ação foi decretada apenas um dia após o Fictor Holding Financeira protocolou, junto ao Banco Central, o pedido de aquisição do banco Master.
Com a liquidação, o acordo perde a possibilidade de avançar, pois o processo interrompe o funcionamento da instituição ao retirá-la do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
O que é o Banco Master?
O banco Master foi fundado em 1974, originalmente com o título de Banco Máxima. A instituição permaneceu assim até 2019, quando houve a mudança de controle acionário com assunção de nova diretoria por Daniel Vorcaro.
A mudança ocorreu por causa de problemas operacionais que o banco enfrentou por sua atuação de nicho. Com isso, passou por uma reestruturação a partir de 2016.
A instituição renovou seu portfólio de produtos e reduziu a participação dos créditos imobiliário e o financiamento de empresas de médio e grande porte.
Atuava também de maneira estratégica nos segmentos de crédito estruturado, câmbio, cartões-benefício, investimentos e soluções digitais.
Leia mais
Mas o alto patrimônio chamava atenção e o modelo era considerado problemático por utilizar-se de captação de recursos pagando a investidores juros muito acima da média do mercado e a compra de empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios.
A liquidação do Master estava no radar desde setembro deste ano, quando o banco negou a autorização para o Banco de Brasília (BRB) adquirir a instituição.
Como fica os investimentos e os clientes do banco?
Com a liquidação do Banco Master, os clientes possuem a possibilidade de receber o pagamento investido.
Entretanto, não é automático. Deve ser solicitado o ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), no aplicativo ou site da associação.
Quem possui Certificado de Depósito Bancário (CDB), investimento fixo no banco, tem a cobertura do FGC. A associação paga até 250 mil por CPF ou CNPJ, com o Imposto de Renda (IR) já descontado.
Leia mais
Os valores acima desse número entram na fila de credores, sem garantia do recebimento do valor total. O investidor precisa se habilitar como credor e aguardar os comunicados do liquidante.
A possibilidade do não ressarcimento é possível, já que o valor entra para massa falida como crédito quirografário, ou seja, os últimos da fila.
Como pedir o ressarcimento pelo FGC?
- Cadastro pelo aplicativo do FGC para pessoas físicas ou pelo site para empresas.
- O FGC libera a solicitação em seu aplicativo após o liquidante enviar a lista de credores, o que pode demorar até 30 dias.
- O investidor visualiza assina o termo de maneira digital, comprovando o recebimento do valor.
- Após a assinatura, o ressarcimento cai em até 48 horas na conta indicada.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em operação da Polícia Federal | O POVO News
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado