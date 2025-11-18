Johnson & Johnson comprará a farmacêutica oncológica Halda Therapeutics por US$ 3,1 bi
A Johnson & Johnson concordou em comprar a empresa de biotecnologia Halda Therapeutics por US$ 3,05 bilhões em dinheiro, em um negócio que fortalece o portfólio de oncologia da gigante da saúde, de acordo com anúncio feito na segunda-feira, 17. O negócio está previsto para ser concluído nos próximos meses.
A empresa de New Brunswick, Nova Jersey, afirmou que o principal candidato da Halda, o HLD-0915, é uma terapia de administração única diária para câncer de próstata que tem o potencial de transformar os resultados para os pacientes com uma nova abordagem de precisão para destruir células cancerígenas, capaz de superar mecanismos de resistência ao tratamento.
A J&J disse que espera que a aquisição da Halda reduza seus lucros ajustados por ação em cerca de US$ 0,15 em 2026, devido a financiamento de curto prazo e uma despesa relacionada a prêmios de ações para funcionários da Halda. Fonte: Dow Jones Newswires.
