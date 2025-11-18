Quem é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso pela PF

Quem é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso pela Polícia FederalCom fama de "forasteiro" na Faria Lima, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso nesta terça-feira, 18, após liquidação extrajudicial do Banco Master. Saiba mais
O empresário e banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal em operação realizada nesta terça-feira, 18, em São Paulo. A principal acusação gira em torno da emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Iniciada em 2024, por pedido do Ministério Público Federal, a operação “Compliance Zero” surgiu para investigar a fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por instituições financeiras como o Banco Master.
Segundo a investigação, esses títulos estariam sendo vendidos para outro banco. Após o Banco Central fiscalizar, eram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Além disso, outros crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa estão sendo investigados. A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária.
Outros 25 mandados de busca e apreensão foram emitidos, além de medidas cautelares diversas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Até o momento, a defesa de Vorcaro não se manifestou.
A prisão de Vorcaro ocorre no mesmo dia em que o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição. Segundo especialistas, a medida acaba com a possibilidade de o acordo avançar.
Daniel Vorcaro: conheça a história do forasteiro da Faria Lima
Nascido em Belo Horizonte, em outubro de 1983, de uma família de imigrantes italianos, Daniel Vorcaro completou 42 anos recentemente e afirmou em entrevistas que “jamais foi aceito na Faria Lima”, como é chamada a Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos mais importantes centros financeiros de São Paulo.
Tido como um “nome obrigatório” em conversas informais com banqueiros e executivos da região, Vorcaro se tornou conhecido pela falta de sentido ou prudência na forma como conduzia seus negócios. Sua vida social também chamava a atenção, principalmente pelo relacionamento com a influenciadora Martha Graeff, com quem mantinha presença ativa nas redes sociais.
Esses posts chegaram a viralizar na Faria Lima, como apurou o colunista Lauro Jardim, de O Globo, em julho deste ano. No mês em questão, um vídeo de Vorcaro em um clube em Saint-Tropez começou a circular no WhatsApp de diversos banqueiros.
Ele havia acabado de passar dois finais de semana reunidos com a direção do Banco Central para negociar a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), e usou um jato privado para aproveitar o verão europeu no intervalo das negociações.
Antes de se envolver em polêmicas, Vorcaro chegou a alugar um dos endereços mais nobres da região, reformando os dois andares mais altos do Birmann 32, o “Prédio da Baleia”, como seu escritório pessoal. Também patrocinou diversos sites de notícias e conseguiu dois dos principais estandes da Expert XP, conhecida como “meca do mercado brasileiro” em São Paulo.
A atriz Isis Valverde foi contratada como rosto da campanha publicitária que lançou o Banco Master no horário nobre televisivo em 2021. Ao longo dos anos, a instituição multiplicou seu tamanho com “negócios de risco”. Fontes da Faria Lima diziam que a impressão geral era que o negócio não pararia em pé por muito tempo, mas ninguém esperava a liquidação do banco por conta das relações de Vorcaro.
Com conexões desde ministros do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados do ex-presidente Bolsonaro, Vorcaro montou um “comitê de notáveis” que incluía ex-presidentes do Banco Central como Henrique Meirelles e Gustavo Loyola, para fortalecer sua imagem.
Daniel Vorcaro: saiba como surgiu o Banco Master
Vorcaro deu início ao Master em 2016 com a compra de uma participação no banco Máxima. A instituição estava envolvida num esquema de desvio de recursos de previdências municipais entre 2010 e 2017, sendo alvo da Operação “Fundo Fake” da Polícia Federal.
Nessa época, o Máxima ainda não estava sob controle de Vorcaro, mas a investigação da PF e do MP apurou que parte do dinheiro do banco era aplicada em fundos e empresas nas quais ele tinha participação. O banqueiro respondeu a esses questionamentos e uma decisão judicial julgou não haver indícios de sua autoria e prática delitiva nesse caso de fraudes com planos de pensão.
Já com a instituição nomeada como Master, o crescimento se deu a partir de 2021 com a venda de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) que pagavam 140% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ao investidor pessoa física. Na prática, o Master (CDB) pagava 40% a mais que a taxa referencial do mercado (CDI) por conta do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Essa estrutura de negociação garantia que depósitos de pequenos investidores (até R$ 250 mil) fossem pagos em caso de quebra do banco. Porém, quando as captações com CDBs começaram a diminuir por força de regulamentação, os papéis do Master passaram a ser oferecidos a fundos de pensão estaduais e municipais.
O Estadão apurou que somente o RioPrevidência, fundo de pensão dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro, tem quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do Master que não são garantidas pelo FGC. Além disso, outros 12 fundos de pensão e outros investidores, como o Banco da Amazônia (Basa), arriscam levar um calote de até R$ 3 bilhões.
Após os problemas com o Master e a negociação com o BRB emperrar, Vorcaro passou a vender parte de seus ativos e bens pessoais. Uma soma de R$ 1,5 bilhão foi vendida ao Banco BTG Pactual, com participações nas empresas Light, Méliuz e o Hotel Fasano Itaim.
Daniel Vorcaro: banqueiro era conhecido por ostentar
Antes da necessidade de venda do Master vir a público, Vorcaro tinha o histórico de ostentar. O banqueiro comprou o Hotel Fasano Itaim como pessoa física, investiu no Clube Atlético Mineiro e chegou a fazer uma festa de debutante estimada em R$ 15 milhões para sua filha.
A festa, realizada no Condomínio Miguelão, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, teve como atrações a banda internacional The Chainsmokers e o DJ Alok. Para lidar com potenciais vizinhos que poderiam se incomodar com a celebração, Vorcaro ofereceu cestas e diárias no Fasano Belo Horizonte.
Em 2023, sua família comprou a mansão mais cara já negociada em Orlando, na Flórida, adquirindo o imóvel por 37 milhões de dólares. Com 3,5 mil m² de área construída, a mansão conta com quadra oficial de basquete, pista de boliche e campo de futebol. No Brasil, Vorcaro mantém uma mansão em Trancoso, litoral do estado da Bahia.
Em um perfil feito para a revista Piauí, publicado em outubro de 2024, é descrito o valor para manter a sede do Banco Master, localizada no Pátio Victor Malzoni, um dos prédios mais requisitados da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo o texto, o aluguel mensal de um andar de 2 mil m² está na casa dos 560 mil reais, com o Master ocupando quatro deles em torres diferentes.
Com a decisão da liquidação feita pelo Banco Central, o funcionamento da instituição é interrompido, retirando-a do Sistema Financeiro Nacional. Isso significa que o banco fecha, deixando de funcionar. O encerramento da liquidação só ocorre mediante nova decisão do Banco Central ou pela decretação da falência da instituição.