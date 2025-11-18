Quem é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso pela PF

Empresário Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta terça-feira, 18, em operação da Polícia Federal após liquidação do Banco Master / Crédito: Divulgação/Banco Master

O empresário e banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal em operação realizada nesta terça-feira, 18, em São Paulo. A principal acusação gira em torno da emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Iniciada em 2024, por pedido do Ministério Público Federal, a operação “Compliance Zero” surgiu para investigar a fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por instituições financeiras como o Banco Master.

Segundo a investigação, esses títulos estariam sendo vendidos para outro banco. Após o Banco Central fiscalizar, eram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada. Além disso, outros crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa estão sendo investigados. A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária. Outros 25 mandados de busca e apreensão foram emitidos, além de medidas cautelares diversas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Até o momento, a defesa de Vorcaro não se manifestou. A prisão de Vorcaro ocorre no mesmo dia em que o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição. Segundo especialistas, a medida acaba com a possibilidade de o acordo avançar.

Daniel Vorcaro: conheça a história do forasteiro da Faria Lima Nascido em Belo Horizonte, em outubro de 1983, de uma família de imigrantes italianos, Daniel Vorcaro completou 42 anos recentemente e afirmou em entrevistas que “jamais foi aceito na Faria Lima”, como é chamada a Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos mais importantes centros financeiros de São Paulo. Tido como um “nome obrigatório” em conversas informais com banqueiros e executivos da região, Vorcaro se tornou conhecido pela falta de sentido ou prudência na forma como conduzia seus negócios. Sua vida social também chamava a atenção, principalmente pelo relacionamento com a influenciadora Martha Graeff, com quem mantinha presença ativa nas redes sociais. Esses posts chegaram a viralizar na Faria Lima, como apurou o colunista Lauro Jardim, de O Globo, em julho deste ano. No mês em questão, um vídeo de Vorcaro em um clube em Saint-Tropez começou a circular no WhatsApp de diversos banqueiros.

Ele havia acabado de passar dois finais de semana reunidos com a direção do Banco Central para negociar a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), e usou um jato privado para aproveitar o verão europeu no intervalo das negociações. Antes de se envolver em polêmicas, Vorcaro chegou a alugar um dos endereços mais nobres da região, reformando os dois andares mais altos do Birmann 32, o “Prédio da Baleia”, como seu escritório pessoal. Também patrocinou diversos sites de notícias e conseguiu dois dos principais estandes da Expert XP, conhecida como “meca do mercado brasileiro” em São Paulo. A atriz Isis Valverde foi contratada como rosto da campanha publicitária que lançou o Banco Master no horário nobre televisivo em 2021. Ao longo dos anos, a instituição multiplicou seu tamanho com “negócios de risco”. Fontes da Faria Lima diziam que a impressão geral era que o negócio não pararia em pé por muito tempo, mas ninguém esperava a liquidação do banco por conta das relações de Vorcaro.

Com conexões desde ministros do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados do ex-presidente Bolsonaro, Vorcaro montou um “comitê de notáveis” que incluía ex-presidentes do Banco Central como Henrique Meirelles e Gustavo Loyola, para fortalecer sua imagem. Daniel Vorcaro: saiba como surgiu o Banco Master Vorcaro deu início ao Master em 2016 com a compra de uma participação no banco Máxima. A instituição estava envolvida num esquema de desvio de recursos de previdências municipais entre 2010 e 2017, sendo alvo da Operação “Fundo Fake” da Polícia Federal. Nessa época, o Máxima ainda não estava sob controle de Vorcaro, mas a investigação da PF e do MP apurou que parte do dinheiro do banco era aplicada em fundos e empresas nas quais ele tinha participação. O banqueiro respondeu a esses questionamentos e uma decisão judicial julgou não haver indícios de sua autoria e prática delitiva nesse caso de fraudes com planos de pensão.