Liquidez do FGC sobe a R$ 121 bilhões em meio a receios com futuro do Master

A liquidez do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) atingiu 121,1 bilhões no primeiro semestre de 2025. Trata-se de uma alta de 6% em relação aos R$ 114,2 bi do fim de 2024 nos recursos que preparam o segurador para atuar em situações de estresse financeiro. O patrimônio total do FGC também subiu 6,1% em comparação a dezembro, atingindo R$ 153,5 bilhões. O crescimento foi impulsionado pelas receitas financeiras, que chegaram a R$ 10 bilhões, enquanto as contribuições das instituições associadas ao Fundo somaram R$ 3,1 bilhões.

"Este desempenho reflete a eficiência na gestão dos recursos e o compromisso do FGC em proteger depositantes e investidores no Brasil", diz a instituição. O FGC e o Master Os dados do FGC foram divulgados na noite desta sexta-feira, 5, no fim de uma semana que foi marcada pelo veto do Banco Central à venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). O futuro da instituição fundada por Daniel Vorcaro preocupa o mercado. Nos últimos anos, o Master se consolidou com uma estratégia de crescimento agressivo, mas com um modelo de negócios que era apontado com altamente arriscado pelo mercado.

O banco captava recursos oferecendo alta rentabilidade em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), um título de renda fixa que tem proteção do FGC para aplicações até R$ 250 mil por CPF; uma garantia que fez muitos investidores pessoa física encherem a carteira com esses ativos. De outro lado, usava esses recursos para comprar ativos com pouca liquidez, como precatórios, direitos creditórios e ações de empresas em dificuldades. O BRB disse que não vai desistir da compra e ainda pode propor uma nova configuração para a operação. Se isso não acontecer e o Master não foi comprado por uma instituição privada, o futuro do banco pode ser uma intervenção do Banco Central e até mesmo a liquidação da instituição. Nestes casos, o FGC poderia ser acionado para honrar o pagamento dos títulos emitidos pela instituição. O censo mensal do FGC, de junho de 2025, indica que os depósitos e investimentos elegíveis à garantia do Fundo totalizam R$ 5,22 trilhões. Com o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, o total de depósitos a serem cobertos em um eventual problema soma R$ 2,55 tri. Das 622 milhões de contas existentes na instituição, 620 milhões têm um valor de saldo 100% coberto pelo limite da garantia.