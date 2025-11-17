13º salário de 2025 será antecipado; veja data e calcule valor

1ª parcela do 13º salário de 2025 será antecipada; veja data e calcule valorA antecipação coincide com a Black Friday. O benefício é garantido a trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS
A primeira parcela do 13º salário será paga mais cedo em 2025. A antecipação ocorre porque a data-limite prevista em lei, 30 de novembro, cairá em um domingo, o que impede a realização de compensações bancárias.
Assim, o depósito deverá ser efetuado até 28 de novembro, uma sexta-feira.
O pagamento coincidirá com a Black Friday, já marcada no calendário do varejo brasileiro. Por isso, especialistas recomendam atenção redobrada aos gastos impulsivos, já que não há horário específico para o depósito do benefício.
A liberação do valor pode ocorrer ao longo do dia, dependendo da organização de cada empregador.
A seguir, O POVO explica a antecipação, quem tem direito, quanto o trabalhador vai receber e como calcular.
Por que o pagamento será antecipado?
A legislação determina que o trabalhador receba a primeira parcela do décimo terceiro ainda em novembro.
Como a data-limite cai em um fim de semana e as operações bancárias não funcionam nesses dias, a antecipação para o último dia útil do mês torna-se obrigatória.
Na segunda-feira seguinte, já será dezembro, o que tornaria o pagamento irregular caso não fosse antecipado.
Quem tem direito ao 13º salário?
O décimo terceiro é garantido a todos os trabalhadores com carteira assinada, tanto do setor privado quanto do setor público. Aposentados e pensionistas do INSS também estão incluídos.
Por outro lado, estagiários, autônomos e trabalhadores temporários não recebem o benefício.
Pelas regras da CLT, o funcionário precisa ter vínculo de pelo menos 15 dias para ter direito ao pagamento. Já aqueles que deixaram o emprego antes de dezembro — exceto em caso de demissão por justa causa — devem receber o 13º proporcional da rescisão contratual.
Quanto o trabalhador vai receber na primeira parcela?
O valor da primeira parcela corresponde à metade do décimo terceiro calculado sobre os meses trabalhados. Não há descontos para a Receita Federal ou FGTS.
O salário base é dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses efetivamente trabalhados no ano. Pagamentos adicionais, como horas extras e adicional noturno, também entram na conta, podendo aumentar o valor final.
A segunda parcela, por sua vez, deve ser paga até 20 de dezembro e é mais complexa, pois envolve descontos de impostos e contribuições.
Como calcular o seu 13º salário?
Para verificar quanto irá receber, o trabalhador pode acessar a Carteira de Trabalho Digital e consultar o salário bruto atualizado.
Em seguida, basta dividir o valor por 12, multiplicar pelos meses trabalhados e dividir o resultado por dois. Esse será o total da primeira parcela.