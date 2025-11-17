13º salário de 2025 será antecipado; veja data e calcule valor

Primeira parcela do 13º será adiantada este ano. Entenda e veja como calcular o valor. / Crédito: Reprodução/Freepik

A primeira parcela do 13º salário será paga mais cedo em 2025. A antecipação ocorre porque a data-limite prevista em lei, 30 de novembro, cairá em um domingo, o que impede a realização de compensações bancárias. Assim, o depósito deverá ser efetuado até 28 de novembro, uma sexta-feira.

Por que o pagamento será antecipado? A legislação determina que o trabalhador receba a primeira parcela do décimo terceiro ainda em novembro. Como a data-limite cai em um fim de semana e as operações bancárias não funcionam nesses dias, a antecipação para o último dia útil do mês torna-se obrigatória. Na segunda-feira seguinte, já será dezembro, o que tornaria o pagamento irregular caso não fosse antecipado.

Quem tem direito ao 13º salário? O décimo terceiro é garantido a todos os trabalhadores com carteira assinada, tanto do setor privado quanto do setor público. Aposentados e pensionistas do INSS também estão incluídos. Por outro lado, estagiários, autônomos e trabalhadores temporários não recebem o benefício. Pelas regras da CLT, o funcionário precisa ter vínculo de pelo menos 15 dias para ter direito ao pagamento. Já aqueles que deixaram o emprego antes de dezembro — exceto em caso de demissão por justa causa — devem receber o 13º proporcional da rescisão contratual.