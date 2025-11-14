Veja lista de itens contemplados na redução de tarifas de Trump

O presidente Donald Trump assinou uma ordem que determina a redução das tarifas de determinados produtos aos parceiros comerciais dos EUA / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva emitida nesta sexta-feira, 14, sobre a redução das tarifas de determinados produtos a todos os parceiros comerciais dos EUA. A ordem executiva elimina a tarifa básica sobre a importação de café, carne bovina, tomate, banana e outros produtos agrícolas que havia sido anunciada em abril contra diversos parceiros comerciais — no caso do Brasil, era de 10%.