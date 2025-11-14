Veja lista de itens contemplados na redução de tarifas de Trump

Veja lista de produtos contemplados na redução de tarifas de TrumpProdutos incluem café, frutas, temperos e especiarias, além de minérios, metais, sais e vitaminas. Apesar da redução, os efeitos da medida não estão claros
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva emitida nesta sexta-feira, 14, sobre a redução das tarifas de determinados produtos a todos os parceiros comerciais dos EUA.
A ordem executiva elimina a tarifa básica sobre a importação de café, carne bovina, tomate, banana e outros produtos agrícolas que havia sido anunciada em abril contra diversos parceiros comerciais — no caso do Brasil, era de 10%.
A decisão tem validade retroativa a partir de ontem (quinta, dia 13). Para o Brasil, continua válida a taxa extra de 40% que começou a vigorar em agosto.
Na ordem executiva, Trump admitiu que precisou reconsiderar o tarifaço de alguns produtos agrícolas, mas não citou nenhum país específico.
No comunicado oficial, ela destaca que levou em consideração as informações adicionais e recomendações de vários funcionários em relação ao estado das negociações com parceiros comerciais, a procura interna atual por produtos específicos e a capacidade interna atual para produzi-los.
“Determinei que é necessário e apropriado modificar ainda mais o âmbito dos produtos sujeitos à tarifa recíproca imposta ao abrigo do Decreto Executivo 14257”.
Entre os produtos mencionados no comunicado, estão café, frutas, vegetais, temperos e especiarias. Lista ainda inclui minérios, metais, óxidos, sais, vitaminas, medicamentos, madeira, entre outros materiais.
Veja os principais produtos contemplados:
- Carne bovina
- Corais, conchas, ossos de choco e materiais semelhantes, bruto ou simplesmente preparados, mas não cortados em forma; pó e desperdícios desses materiais
- Tomates, frescos ou refrigerados, se importados durante o período de 1 de março a 14 de julho, ou o período de 1 de setembro a 14 de novembro em qualquer ano
- Tomates, frescos ou refrigerados, importados durante o período de 15 de julho a 31 de agosto de qualquer ano
- Tomates, frescos ou refrigerados, importados durante o período compreendido entre 15 de novembro de qualquer ano e o último dia de fevereiro do ano seguinte
- Jicamas e fruta-pão, frescas ou refrigeradas
- Brotos de bambu e castanhas-d'água
- Chuchu, fresco ou refrigerado
- Alcaparras, conservadas provisoriamente, mas impróprias para consumo imediato nesse estado
- Cogumelos orelha-de-pau, inteiros, cortados, fatiados, partidos ou em pó, mas sem qualquer outro preparo
- Shiitake seco
- Feijão bambara seco, descascado
- Mandioca congelada
- Mandioca fresca
- Taro, fresco ou refrigerado, congelado, seco
- Yautia (taioba), fresca ou refrigerada, congelada, seca
- Outras misturas de castanhas-d'água chinesas, congeladas
- Castanhas-d'água chinesas, não misturadas, congeladas
- Dasheens congelados, araruta, salep, alcachofras-de-Jerusalém e raízes e tubérculos semelhantes
- Castanhas-d'água chinesas, secas
- Inhame seco, araruta, salep, alcachofra de Jerusalém, e raízes e tubérculos semelhantes, fatiados ou não
- Cocos secos
- Cocos frescos, com casca interna (endocarpo)
- Cocos frescos, sem casca interna (endocarpo)
- Castanhas-do-pará, frescas ou secas, com casca
- Castanhas-do-pará, frescas ou secas, sem casca
- Castanhas de caju, frescas ou secas, com casca
- Castanhas de caju, frescas ou secas, sem casca
- Castanhas (Castanea spp.), frescas ou secas, com casca
- Castanhas (Castanea spp.), frescas ou secas, sem casca
- Nozes de macadâmia, com casca
- Nozes de macadâmia, sem casca
- Nozes-de-cola (Cola spp.), frescas ou secas, com casca
- Nozes-de-cola (Cola spp.), frescas ou secas, sem casca
- Nozes de areca, frescas ou secas, com casca
- Nozes de areca, frescas ou secas, sem casca
- Pinhões, frescos ou secos, com casca
- Pinhões, frescos ou secos, sem casca
- Banana-da-terra, fresca
- Banana-da-terra, seca
- Bananas, frescas ou secas
- Abacaxis, frescos ou secos
- Abacaxis, frescos ou secos, reduzidas em tamanho
- Abacates, frescos ou secos
- Goiabas, mangas e mangostões, frescos, se introduzidos durante o período compreendido entre 1 de setembro e 31 de maio seguinte
- Goiabas, mangas e mangostões, frescos, se introduzidos durante o período compreendido entre 1 de junho e 31 de agosto, inclusive
- Goiabas, mangas e mangostões, secos
- Laranjas, frescas ou secas
- Limão-taiti, lima-da-pérsia e outros limões da variedade Citrus latifolia, frescos ou secos
- Limões da variedade Citrus aurantifolia, frescos ou secos
- Etrogs
- Mamões, frescos
- Marmelos, frescos, se importados durante o período de 1 de abril a 30 de junho
- Marmelos, frescos, se importados durante o período de 1 de julho a 31 de março seguinte
- Kiwis, frescos
- Duriões, frescos
- Frutas vermelhas e tamarindos, frescos
- Frutos, , frescos
- Bananas e bananas-da-terra, congeladas, em água ou com adoçante adicionado
- Cajus, mamey, sapoti, graviola e pinha/ata, congelados, em água ou com adoçante adicionado
- Polpa de coco, congelada, em água ou contendo adoçante
- Mamão, congelado, em água ou contendo adoçante
- Abacaxis, congeladas, em água ou contendo adoçante
- Mangas, congeladas, mesmo previamente cozidas a vapor ou fervidas
- Frutos tropicais, , congelados, mesmo previamente cozidos a vapor ou fervidos
- Café, não torrado, não descafeinado
- Café, não torrado, descafeinado
- Café, torrado, não descafeinado
- Café torrado, descafeinado
- Cascas e peles de café
- Substitutos do café contendo café
- Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg, aromatizado
- Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg, não aromatizado
- Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo superior a 3 kg, aromatizado
- Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo superior a 3 kg, não aromatizado
- Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, em embalagens imediatas com conteúdo não superior a 3 kg
- Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, exceto em embalagens imediatas com conteúdo não superior a 3 kg
- Erva-mate
- Pimenta-preta, não triturada nem moída
- Pimenta-preta, triturada ou moída
- Pimentão em pó, seco, não triturado nem moído
- Pimenta anaheim e ancho, seca, não triturada nem moída
- Frutos do gênero Capsicum, exceto páprica ou pimenta anaheim e ancho, secos, não triturados nem moídos
- Frutos do gênero Pimenta (incluindo pimenta da Jamaica), secos
- Páprica, triturada ou moída
- Pimenta anaheim e ancho, triturada ou moída
- Misturas de pimentas vermelhas picantes trituradas ou maceradas e sal,
- Frutos do gênero Capsicum, triturados ou moídos,
- Frutos do gênero Pimenta (incluindo pimenta da Jamaica), triturados ou moídos
- Baunilha, não trituradas nem moídas
- Baunilha, trituradas ou moídas
- Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume), não triturada nem moída
- Canela e flores de caneleira, , não trituradas nem moídas
- Canela e flores da árvore da canela, trituradas ou moídas
- Cravo-da-índia (frutos inteiros, cravos e caules), não triturados nem moídos
- Cravo-da-índia (frutos inteiros, cravos e caules), triturados ou moídos
- Noz-moscada, não triturada nem moída
- Noz-moscada, triturada ou moída
- Macis, não triturados nem moídos
- Macis, moídos, de Bombaim ou selvagens
- Cardamomo, não triturado nem moído
- Cardamomo, triturado ou moído
- Sementes de coentro, não trituradas nem moídas
- Sementes de coentro, trituradas ou moídas
- Sementes de cominho, não trituradas nem moídas
- Sementes de cominho, trituradas ou moídas
- Sementes de anis, badiana, cominho ou erva-doce; bagas de zimbro; não trituradas nem moídas
- Sementes de anis, badiana, cominho ou erva-doce; bagas de zimbro; trituradas ou moídas
- Gengibre, não triturado nem moído
- Gengibre, triturado ou moído
- Açafrão
- Cúrcuma
- Folhas de louro, exceto em bruto ou não transformadas
- Curry
- Orégano, em bruto ou não transformados
- Orégano, exceto em bruto ou não transformados
- Endro
- Especiarias,
- Cevada, exceto para maltagem
- Semente de alpiste
- Fonio (Digitaria spp.)
- Triticale
- Farinha, sêmola e pó de sagu, ou de raízes ou tubérculos da posição 0714 (excluindo castanhas-d'água chinesas)
- Farinha, sêmola e pó de banana e banana-da-terra
- Amido de mandioca
- Amidos, exceto amidos de trigo, milho, batata ou mandioca
- Coco ralado
- Sementes de papoula, mesmo trituradas
- Ramos de tamareira, ramos de murta ou outros materiais vegetais, exclusivamente para fins religiosos
- Óleo de coco (copra) e suas frações, óleo bruto
- Óleo de coco (copra) e suas frações, outros
- Ceras vegetais (exceto triglicerídeos), mesmo refinadas ou coloridas
- Cera de abelha branca
- Miúdos de animais da espécie bovina, preparados ou conservados
- Carne enlatada em recipientes herméticos
- Miúdos de animais da espécie bovina, curados ou em salmoura, exceto carne enlatada, não em recipientes herméticos
- Miúdos de animais bovinos, outros, em recipientes herméticos
- Carne preparada ou conservada de animais bovinos, sem cereais ou vegetais
- Carne preparada ou conservada de animais bovinos, com cereais ou vegetais
- Grãos de cacau, inteiros ou partidos, crus ou torrados
- Casca, película, pele e outros resíduos de cacau
- Pasta de cacau, não desengordurada
- Pasta de cacau, total ou parcialmente desengordurada
- Manteiga, gordura e óleo de cacau
- Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes
- Tapioca e seus substitutos preparados a partir de amido, de araruta, mandioca ou sagu, em forma de flocos, grãos,pérolas, peneiras ou formas semelhantes
- Tapioca e seus substitutos, preparados a partir de amido , em forma de flocos, grãos, pérolas, peneiras ou formas semelhantes
- Pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos semelhantes cozidos, , e pudins, mesmo contendo chocolate,frutas, nozes ou confeitos, apenas para fins religiosos
- Produtos de padaria, hóstias, obreias, papel de arroz e produtos semelhantes, , apenas para fins religiosos
- Mangas, preparadas ou conservadas em vinagre ou ácido acético
- Brotos de bambu em recipientes herméticos, preparados ou conservados de outra forma que não seja em vinagre ou ácido acético, não congelados, não conservados em açúcar
- Abacaxis, conservados em açúcar (escorridos, glaceados ou cristalizados)
- Geléia de abacaxi
- Pastas e purês de goiaba e manga, sendo preparações cozidas
- Cocos, preparados ou conservados de outra forma,
- Abacaxis, preparados ou conservados de outra forma
- Corações de palma, preparados ou conservados de outra forma
- Polpa de banana, preparada ou conservada de outra forma,
- Bananas, exceto polpa, preparadas ou conservadas de outra forma,
- Açaí