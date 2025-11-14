Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja lista de itens contemplados na redução de tarifas de Trump

Produtos incluem café, frutas, temperos e especiarias, além de minérios, metais, sais e vitaminas. Apesar da redução, os efeitos da medida não estão claros
Atualizado às Autor Taynara Lima
Taynara Lima
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva emitida nesta sexta-feira, 14, sobre a redução das tarifas de determinados produtos a todos os parceiros comerciais dos EUA.

A ordem executiva elimina a tarifa básica sobre a importação de café, carne bovina, tomate, banana e outros produtos agrícolas que havia sido anunciada em abril contra diversos parceiros comerciais — no caso do Brasil, era de 10%.

A decisão tem validade retroativa a partir de ontem (quinta, dia 13). Para o Brasil, continua válida a taxa extra de 40% que começou a vigorar em agosto.

Na ordem executiva, Trump admitiu que precisou reconsiderar o tarifaço de alguns produtos agrícolas, mas não citou nenhum país específico.

No comunicado oficial, ela destaca que levou em consideração as informações adicionais e recomendações de vários funcionários em relação ao estado das negociações com parceiros comerciais, a procura interna atual por produtos específicos e a capacidade interna atual para produzi-los. 

“Determinei que é necessário e apropriado modificar ainda mais o âmbito dos produtos sujeitos à tarifa recíproca imposta ao abrigo do Decreto Executivo 14257”.

Entre os produtos mencionados no comunicado, estão café, frutas, vegetais, temperos e especiarias. Lista ainda inclui minérios, metais, óxidos, sais, vitaminas, medicamentos, madeira, entre outros materiais. 

Veja os principais produtos contemplados:

  • Carne bovina
  • Corais, conchas, ossos de choco e materiais semelhantes, bruto ou simplesmente preparados, mas não cortados em forma; pó e desperdícios desses materiais
  • Tomates, frescos ou refrigerados, se importados durante o período de 1 de março a 14 de julho, ou o período de 1 de setembro a 14 de novembro em qualquer ano
  • Tomates, frescos ou refrigerados, importados durante o período de 15 de julho a 31 de agosto de qualquer ano
  • Tomates, frescos ou refrigerados, importados durante o período compreendido entre 15 de novembro de qualquer ano e o último dia de fevereiro do ano seguinte
  • Jicamas e fruta-pão, frescas ou refrigeradas
  • Brotos de bambu e castanhas-d'água
  • Chuchu, fresco ou refrigerado 
  • Alcaparras, conservadas provisoriamente, mas impróprias para consumo imediato nesse estado
  • Cogumelos orelha-de-pau, inteiros, cortados, fatiados, partidos ou em pó, mas sem qualquer outro preparo
  • Shiitake seco
  • Feijão bambara seco, descascado
  • Mandioca congelada
  • Mandioca fresca
  • Taro, fresco ou refrigerado, congelado, seco
  • Yautia (taioba), fresca ou refrigerada, congelada, seca
  • Outras misturas de castanhas-d'água chinesas, congeladas
  • Castanhas-d'água chinesas, não misturadas, congeladas 
  • Dasheens congelados, araruta, salep, alcachofras-de-Jerusalém e raízes e tubérculos semelhantes
  • Castanhas-d'água chinesas, secas
  • Inhame seco, araruta, salep, alcachofra de Jerusalém, e raízes e tubérculos semelhantes, fatiados ou não
  • Cocos secos
  • Cocos frescos, com casca interna (endocarpo)
  • Cocos frescos, sem casca interna (endocarpo)
  • Castanhas-do-pará, frescas ou secas, com casca 
  • Castanhas-do-pará, frescas ou secas, sem casca 
  • Castanhas de caju, frescas ou secas, com casca
  • Castanhas de caju, frescas ou secas, sem casca
  • Castanhas (Castanea spp.), frescas ou secas, com casca
  • Castanhas (Castanea spp.), frescas ou secas, sem casca
  • Nozes de macadâmia, com casca
  • Nozes de macadâmia, sem casca
  • Nozes-de-cola (Cola spp.), frescas ou secas, com casca
  • Nozes-de-cola (Cola spp.), frescas ou secas, sem casca
  • Nozes de areca, frescas ou secas, com casca
  • Nozes de areca, frescas ou secas, sem casca
  • Pinhões, frescos ou secos, com casca
  • Pinhões, frescos ou secos, sem casca
  • Banana-da-terra, fresca
  • Banana-da-terra, seca
  • Bananas, frescas ou secas
  • Abacaxis, frescos ou secos
  • Abacaxis, frescos ou secos, reduzidas em tamanho
  • Abacates, frescos ou secos
  • Goiabas, mangas e mangostões, frescos, se introduzidos durante o período compreendido entre 1 de setembro e 31 de maio seguinte
  • Goiabas, mangas e mangostões, frescos, se introduzidos durante o período compreendido entre 1 de junho e 31 de agosto, inclusive
  • Goiabas, mangas e mangostões, secos
  • Laranjas, frescas ou secas
  • Limão-taiti, lima-da-pérsia e outros limões da variedade Citrus latifolia, frescos ou secos
  • Limões da variedade Citrus aurantifolia, frescos ou secos
  • Etrogs
  • Mamões, frescos
  • Marmelos, frescos, se importados durante o período de 1 de abril a 30 de junho
  • Marmelos, frescos, se importados durante o período de 1 de julho a 31 de março seguinte
  • Kiwis, frescos
  • Duriões, frescos
  • Frutas vermelhas e tamarindos, frescos
  • Frutos, , frescos
  • Bananas e bananas-da-terra, congeladas, em água ou com adoçante adicionado
  • Cajus, mamey, sapoti, graviola e pinha/ata, congelados, em água ou com adoçante adicionado
  • Polpa de coco, congelada, em água ou contendo adoçante
  • Mamão, congelado, em água ou contendo adoçante
  • Abacaxis, congeladas, em água ou contendo adoçante
  • Mangas, congeladas, mesmo previamente cozidas a vapor ou fervidas
  • Frutos tropicais, , congelados, mesmo previamente cozidos a vapor ou fervidos
  • Café, não torrado, não descafeinado
  • Café, não torrado, descafeinado
  • Café, torrado, não descafeinado
  • Café torrado, descafeinado
  • Cascas e peles de café 
  • Substitutos do café contendo café
  • Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg, aromatizado
  • Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg, não aromatizado
  • Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo superior a 3 kg, aromatizado
  • Chá verde em embalagens imediatas de conteúdo superior a 3 kg, não aromatizado
  • Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, em embalagens imediatas com conteúdo não superior a 3 kg
  • Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, exceto em embalagens imediatas com conteúdo não superior a 3 kg
  • Erva-mate
  • Pimenta-preta, não triturada nem moída
  • Pimenta-preta, triturada ou moída
  • Pimentão em pó, seco, não triturado nem moído
  • Pimenta anaheim e ancho, seca, não triturada nem moída
  • Frutos do gênero Capsicum, exceto páprica ou pimenta anaheim e ancho, secos, não triturados nem moídos
  • Frutos do gênero Pimenta (incluindo pimenta da Jamaica), secos
  • Páprica, triturada ou moída
  • Pimenta anaheim e ancho, triturada ou moída
  • Misturas de pimentas vermelhas picantes trituradas ou maceradas e sal,
  • Frutos do gênero Capsicum, triturados ou moídos,
  • Frutos do gênero Pimenta (incluindo pimenta da Jamaica), triturados ou moídos
  • Baunilha, não trituradas nem moídas
  • Baunilha, trituradas ou moídas
  • Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume), não triturada nem moída
  • Canela e flores de caneleira, , não trituradas nem moídas
  • Canela e flores da árvore da canela, trituradas ou moídas
  • Cravo-da-índia (frutos inteiros, cravos e caules), não triturados nem moídos
  • Cravo-da-índia (frutos inteiros, cravos e caules), triturados ou moídos
  • Noz-moscada, não triturada nem moída 
  • Noz-moscada, triturada ou moída 
  • Macis, não triturados nem moídos 
  • Macis, moídos, de Bombaim ou selvagens 
  • Cardamomo, não triturado nem moído
  • Cardamomo, triturado ou moído
  • Sementes de coentro, não trituradas nem moídas
  • Sementes de coentro, trituradas ou moídas
  • Sementes de cominho, não trituradas nem moídas
  • Sementes de cominho, trituradas ou moídas
  • Sementes de anis, badiana, cominho ou erva-doce; bagas de zimbro; não trituradas nem moídas
  • Sementes de anis, badiana, cominho ou erva-doce; bagas de zimbro; trituradas ou moídas
  • Gengibre, não triturado nem moído
  • Gengibre, triturado ou moído
  • Açafrão
  • Cúrcuma 
  • Folhas de louro, exceto em bruto ou não transformadas
  • Curry
  • Orégano, em bruto ou não transformados
  • Orégano, exceto em bruto ou não transformados
  • Endro
  • Especiarias,
  • Cevada, exceto para maltagem
  • Semente de alpiste
  • Fonio (Digitaria spp.)
  • Triticale
  • Farinha, sêmola e pó de sagu, ou de raízes ou tubérculos da posição 0714 (excluindo castanhas-d'água chinesas)
  • Farinha, sêmola e pó de banana e banana-da-terra
  • Amido de mandioca
  • Amidos, exceto amidos de trigo, milho, batata ou mandioca 
  • Coco ralado
  • Sementes de papoula, mesmo trituradas
  • Ramos de tamareira, ramos de murta ou outros materiais vegetais, exclusivamente para fins religiosos
  • Óleo de coco (copra) e suas frações, óleo bruto
  • Óleo de coco (copra) e suas frações, outros
  • Ceras vegetais (exceto triglicerídeos), mesmo refinadas ou coloridas
  • Cera de abelha branca
  • Miúdos de animais da espécie bovina, preparados ou conservados
  • Carne enlatada em recipientes herméticos
  • Miúdos de animais da espécie bovina, curados ou em salmoura, exceto carne enlatada, não em recipientes herméticos
  • Miúdos de animais bovinos, outros, em recipientes herméticos
  • Carne preparada ou conservada de animais bovinos, sem cereais ou vegetais
  • Carne preparada ou conservada de animais bovinos, com cereais ou vegetais
  • Grãos de cacau, inteiros ou partidos, crus ou torrados
  • Casca, película, pele e outros resíduos de cacau
  • Pasta de cacau, não desengordurada
  • Pasta de cacau, total ou parcialmente desengordurada
  • Manteiga, gordura e óleo de cacau
  • Cacau em pó, sem adição de açúcar ou outros edulcorantes
  • Tapioca e seus substitutos preparados a partir de amido, de araruta, mandioca ou sagu, em forma de flocos, grãos,pérolas, peneiras ou formas semelhantes
  • Tapioca e seus substitutos, preparados a partir de amido , em forma de flocos, grãos, pérolas, peneiras ou formas semelhantes
  • Pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos semelhantes cozidos, , e pudins, mesmo contendo chocolate,frutas, nozes ou confeitos, apenas para fins religiosos
  • Produtos de padaria, hóstias, obreias, papel de arroz e produtos semelhantes, , apenas para fins religiosos
  • Mangas, preparadas ou conservadas em vinagre ou ácido acético
  • Brotos de bambu em recipientes herméticos, preparados ou conservados de outra forma que não seja em vinagre ou ácido acético, não congelados, não conservados em açúcar
  • Abacaxis, conservados em açúcar (escorridos, glaceados ou cristalizados)
  • Geléia de abacaxi
  • Pastas e purês de goiaba e manga, sendo preparações cozidas
  • Cocos, preparados ou conservados de outra forma,
  • Abacaxis, preparados ou conservados de outra forma
  • Corações de palma, preparados ou conservados de outra forma
  • Polpa de banana, preparada ou conservada de outra forma,
  • Bananas, exceto polpa, preparadas ou conservadas de outra forma,
  • Açaí

