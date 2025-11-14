Trump anuncia redução das tarifas para café, carne, coco e castanha

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, dia 14, a redução das tarifas para importação de produtos como café, carne, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas e açaí. Ceará deve ser beneficiado porque medida contempla itens como coco e castanha de caju

"Após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por essas autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos, entre outros fatores, determinei que é necessário e apropriado modificar ainda mais o escopo dos produtos sujeitos à tarifa recíproca imposta pelo Decreto Executivo 14257, conforme alterado", informou o comunicado da Casa Branca.

Acesse aqui o comunicado

No último dia 11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia sinalizado que reduziria as tarifas de importação que incidem sobre o café. Ele, no entanto, não detalhou quais países produtores serão beneficiados pela medida.

“Vamos reduzir algumas tarifas e vamos deixar entrar mais café. Tudo isso acontecerá muito rápido e com muita facilidade. É um processo cirúrgico bonito de se ver. Nossos custos de importação estão muito mais baixos”, declarou o presidente norte-americano após ser questionado sobre a alta dos preços nos EUA, em entrevista ao programa The Ingraham Angle, da Fox News, na terça-feira, 11.