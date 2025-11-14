Ceará pode ser beneficiado com redução de tarifa de Trump

Cerca de 95% da manga exportada pelo estado tem os EUA como destino / Crédito: Samuel Setubal

A decisão dos Estados Unidos de reduzir tarifas sobre produtos agrícolas, como café, carne bovina, manga, banana, coco, castanha e açaí, foi recebida como um “fôlego imediato” pelos exportadores cearenses, caso o Brasil entre de fato na lista dos países contemplados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

No decreto da Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, informa que a decisão foi tomada "após considerar as informações e recomendações que me foram fornecidas por autoridades, o andamento das negociações com diversos parceiros comerciais, a demanda interna atual por certos produtos e a capacidade interna atual de produção de certos produtos". Porém, o comunicado não deixa claro se a redução de tarifas faz referência apenas aos 10% instituído no dia 2 de abril ou inclui a sobretaxa de 40% imposta em agosto. E nem se haverá diferenciação dos percentuais entre os países. O CEO da JM Negócios Internacionais, Augusto Fernandes, afirma que a suspensão das tarifas recoloca no jogo duas das maiores cadeias de exportação do País: café e carne bovina.

“São indústrias gigantes, que movimentam bilhões nos EUA. O clima era de sepultamento. Agora muda tudo”, diz.



“A manga é crucial para o Ceará. E o coco evita férias coletivas em fábricas que empregam mais de mil pessoas. Para o estado, isso salva”, afirma Fernandes.

Além de manga e coco, também foram contemplados mamão, banana, laranja, abacaxi e açaí.

O executivo pondera que itens relevantes para o Estado, como pescado, mel e calçados, não foram incluídos até o momento, o que limita o impacto macroeconômico.

