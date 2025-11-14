Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump suspende 'tarifaço' sobre café, carne, banana, açaí e outros produtos agrícolas
Agência BBC

Trump disse que decidiu mudar o escopo de produtos sobre os quais essas taxas são cobradas após receber informações e recomendações de autoridades que monitoram a aplicação destas medidas, o andamento das negociações com outros países, a demanda interna por certos produtos e a capacidade de produção americana destes itens.
Trump anuncia tarifaço
Getty
Trump suspendeu parte das tarifas anunciadas em abril

O governo de Donald Trump anunciou a suspensão de parte das tarifas recíprocas que incidem sobre uma série de produto agrícolas aplicadas a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Entre eles, estão produtos produzidos pelo Brasil como o café, carne, açaí e frutas como banana e laranja, dentre outros.

A decisão foi anunciada com uma ordem executiva emitida na sexta-feira (14/11).

Nela, Trump afirma que decidiu mudar o escopo de produtos sobre os quais essas taxas são cobradas após receber informações e recomendações de autoridades que monitoram a aplicação destas medidas, o andamento das negociações com outros países, a demanda interna por certos produtos e a capacidade de produção americana destes itens.

Na ordem, diz que a mudança será aplicada a uma série de produtos listados em um anexo e que ela entrará em vigor "em relação às mercadorias que entrarem para consumo, ou forem retiradas do armazém para consumo, a partir das 00h01 [no horário local], do dia 13 de novembro de 2025".

As tarifas recíprocas foram anunciadas por Trump em abril deste ano, quando uma taxa mínima de 10% foi aplicada a todos os seus parceiros comerciais.

Ainda não está claro se isso se aplica aos 40% adicionais aplicados por Trump em julho para uma série de produtos brasileiros.

Questionado pela BBC News Brasil, duas pastas do governo brasileiro dizem que ainda buscam entender o alcance das medidas.

Esta reportagem está em atualização.

