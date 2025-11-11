COP30: BNB lança programa de R$ 50 m para a caatinga

O Banco do Nordeste anunciou a destinação de R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis para o financiamento de projetos voltados à preservação e recuperação da Caatinga nos próximos cinco anos. Anualmente será lançada um edital. A entidade esperava fazer associações com outras entidades de todo o Brasil para aumentar, nos próximos meses esse aporte.

O anúncio, feito pelo diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire, aconteceu na COP30, durante o painel “Floresta Seca do Brasil e seu potencial para sequestro de carbono”. Para Freire, o apoio do Banco à caatinga foi ampliado nos últimos anos, em função do reconhecimento da importância social e ambiental do bioma, o único exclusivamente brasileiro. “A Caatinga é uma das florestas secas mais ricas do planeta e desempenha papel essencial na regulação climática e na manutenção da biodiversidade do semiárido. O Banco do Nordeste tem intensificado seu apoio à recuperação e ao uso sustentável desse bioma, integrando a agenda ambiental à sua estratégia de desenvolvimento regional”, afirmou o diretor. Esse aporte anunciado soma-se a duas importantes iniciativas recentes de subvenção econômica lançadas pelo Banco: o Edital BNB nº 01/2025, do Fundo Sustentabilidade BNB, e o Edital nº 25/2024 – Floresta Viva/Caatinga Viva, desenvolvido em parceria com o BNDES e o Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade).