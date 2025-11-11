COP30: BNB lança programa de R$ 50 m para a caatinga

COP30: BNB lança programa de R$ 50 m para a caatingaDurante painel na Blue Zone, diretor de planejamento informou sobre a iniciativa
O Banco do Nordeste anunciou a destinação de R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis para o financiamento de projetos voltados à preservação e recuperação da Caatinga nos próximos cinco anos.
Anualmente será lançada um edital. A entidade esperava fazer associações com outras entidades de todo o Brasil para aumentar, nos próximos meses esse aporte.
O anúncio, feito pelo diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire, aconteceu na COP30, durante o painel “Floresta Seca do Brasil e seu potencial para sequestro de carbono”.
Para Freire, o apoio do Banco à caatinga foi ampliado nos últimos anos, em função do reconhecimento da importância social e ambiental do bioma, o único exclusivamente brasileiro.
“A Caatinga é uma das florestas secas mais ricas do planeta e desempenha papel essencial na regulação climática e na manutenção da biodiversidade do semiárido. O Banco do Nordeste tem intensificado seu apoio à recuperação e ao uso sustentável desse bioma, integrando a agenda ambiental à sua estratégia de desenvolvimento regional”, afirmou o diretor.
Esse aporte anunciado soma-se a duas importantes iniciativas recentes de subvenção econômica lançadas pelo Banco: o Edital BNB nº 01/2025, do Fundo Sustentabilidade BNB, e o Edital nº 25/2024 – Floresta Viva/Caatinga Viva, desenvolvido em parceria com o BNDES e o Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade).
Por meio do Edital 01/2025, o Banco destinou R$ 15 milhões a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos com projetos de recuperação ambiental e uso sustentável do bioma Caatinga. A primeira etapa de análise já foi concluída, com 69 projetos classificados que avançam para a fase de seleção final, prevista para novembro de 2025.
Já o Edital Floresta Viva/Caatinga Viva selecionou 11 projetos, com R$ 26,17 milhões em recursos e previsão de restauração de 1.632 hectares em áreas estratégicas da Caatinga. Os recursos encontram-se atualmente em fase de desembolso para início das execuções.
Somadas, representam R$ 41,17 milhões já destinados à recuperação do bioma, valor que será ampliado com os R$ 50 milhões adicionais anunciados na COP30, consolidando o BNB como o principal agente financeiro voltado à sustentabilidade do semiárido brasileiro.