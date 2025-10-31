BNB contrata quase R$ 7,3 bilhões no Ceará até setembro

Na comparação com período equivalente do ano passado, o crescimento foi de 7,1%

As operações de financiamento realizadas pelo Banco do Nordeste (BNB) chegaram a R$ 7,29 bilhões, entre janeiro e setembro deste ano. Na comparação com período equivalente do ano passado, o crescimento foi de 7,1%. Além disso, foram firmados mais de 1 milhão de contratos.

De acordo com a superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, a indústria foi o setor que mais aumentou a procura por recursos no Estado. Foram contratados R$ 546 milhões, o que representa uma alta de 125% em relação aos nove primeiros meses de 2024.

"Nós temos alguns setores e atividades que sempre estão tomando crédito. Em 2025, isso até tem aumentado. Casos de comércio e serviço, que contrataram R$ 1,95 bilhão, com alta de 13,4%, e o microcrédito, que contratou R$ 3,52 bilhões, crescendo 12,7%", afirma.

Outro destaque, conforme Eliane Brasil, ocorreu na atividade da pecuária. O BNB financiou R$ 962 milhões entre janeiro e setembro de ano, alta de 10% em relação ao período equivalente de 2024. A quantidade de operações também subiu 8,9%, ficando em quase 57 mil contratos assinados.

A soma de todos os valores contratados pelo BNB em sua área de atuação (Nordeste e partes de Minas Gerais e Espírito Santo) chegou, no final do terceiro trimestre, a cerca de R$ 51 bilhões. O valor é 16,2% acima do registrado nos nove primeiros meses de 2024.