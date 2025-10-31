Americanas triplica distribuição para Jeri visando Black Friday

Companhia também dobrou a frequência de distribuição para Fortaleza e aumentou em 70% a frequência de expedições no Ceará

A rede Americanas triplicou a frequência de distribuição de mercadorias para a Vila de Jericoacoara visando a Black Friday. O abastecimento que era feito uma vez por semana passou a ser feito três vezes, em uma rota que inclui 25 km de travessia pelas dunas.

A companhia também dobrou a frequência de distribuição para Fortaleza e aumentou em 70% a frequência de expedições no Ceará. A rede conta com mais de 70 lojas no Estado e está contratando mais de 140 profissionais entre temporários e efetivos.

No último dia 6 de outubro, a Americanas abriu processos seletivos em todo o País para mais de 5 mil vagas, sendo 4.300 para o cargo de operador de loja, em mais de 1.500 unidades da rede em todos os estados brasileiros. Outras 700 vagas estão disponíveis para os Centros de Distribuição da companhia, nos cargos de operador logístico, fiscal, assistente e motorista.

A companhia também está com inscrições abertas para 300 posições efetivas e imediatas de operador de loja, em mais de 100 cidades. As vagas para operador de loja, tanto temporárias quanto efetivas, não exigem experiência anterior.

“É uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar. A Americanas valoriza o crescimento conjunto e investe no desenvolvimento dos colaboradores desde o primeiro dia”, afirma Eduardo Noronha, Vice-Presidente de Gente & Gestão da varejista.