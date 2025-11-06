Caixa lança concurso com 184 vagas para nível superior

Caixa lança concurso com 184 vagas para nível superiorO edital será publicado na sexta-feira, 7, e as inscrições seguem até 8 de dezembro de 2025. A remuneração mensal pode chegar a R$ 14.915
A Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar nesta sexta-feira, 7 de novembro, concurso público com 184 vagas para nível superior divididas em:
- Arquiteto: 36 vagas
- Engenheiro Civil: 103 vagas
- Engenheiro de Segurança: 3 vagas
- Engenheiro Elétrico: 13 vagas
- Engenheiro Mecânico: 5 vagas
- Médico do Trabalho: 24 vagas
Para os cargos de arquiteto e engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, totalizando 40 horas semanais, e remuneração mensal de R$ 14.915.
No de médico a jornada prevista é de 6 horas diárias, ou 30 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 11.186.
O edital será publicado na sexta-feira, 7, e as inscrições seguem até 8 de dezembro de 2025, por meio do site da banca Fundação Cesgranrio.
As provas serão realizadas no dia 1º de fevereiro de 2026. O resultado final sai em 26 de maio do próximo ano.
As provas contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além da discursiva. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos, prevista para 11 de março de 2026.
A Caixa vai destinar o percentual de 5% do total de vagas aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas.
O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, a critério da estatal.
Como atrativo, a empresa informou que os empregados contam com benefícios como:
- Assistência à saúde
- Previdência complementar
- Participação nos lucros e resultados
- Auxílio alimentação e refeição
- Vale-transporte
- Auxílio creche
“A realização deste concurso reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, nosso objetivo é cuidar cada vez melhor das pessoas que fazem o banco acontecer, com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à valorização dos nossos empregados”, frisou o presidente do banco, Carlos Vieira.
Veja o cronograma previsto para o concurso da Caixa
- Publicação do edital: 7/11/2025
- Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025
- Provas: 1/2/2026
- Resultado das provas e envio de títulos: 11/3/2026
- Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/4/2026
- Divulgação dos resultados finais: 26/5/2026
