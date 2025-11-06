Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixa lança concurso com 184 vagas para nível superior

Caixa lança concurso com 184 vagas para nível superior

O edital será publicado na sexta-feira, 7, e as inscrições seguem até 8 de dezembro de 2025. A remuneração mensal pode chegar a R$ 14.915
Atualizado às Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar nesta sexta-feira, 7 de novembro, concurso público com 184 vagas para nível superior divididas em:

  1. Arquiteto: 36 vagas
  2. Engenheiro Civil: 103 vagas
  3. Engenheiro de Segurança: 3 vagas
  4. Engenheiro Elétrico: 13 vagas
  5. Engenheiro Mecânico: 5 vagas
  6. Médico do Trabalho: 24 vagas

Para os cargos de arquiteto e engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, totalizando 40 horas semanais, e remuneração mensal de R$ 14.915.

No de médico a jornada prevista é de 6 horas diárias, ou 30 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 11.186.

O edital será publicado na sexta-feira, 7, e as inscrições seguem até 8 de dezembro de 2025, por meio do site da banca Fundação Cesgranrio.

As provas serão realizadas no dia 1º de fevereiro de 2026. O resultado final sai em 26 de maio do próximo ano.

As provas contarão com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além da discursiva. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos, prevista para 11 de março de 2026.

Leia mais

A Caixa vai destinar o percentual de 5% do total de vagas aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, a critério da estatal.

Como atrativo, a empresa informou que os empregados contam com benefícios como:

  • Assistência à saúde
  • Previdência complementar
  • Participação nos lucros e resultados
  • Auxílio alimentação e refeição
  • Vale-transporte
  • Auxílio creche

“A realização deste concurso reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, nosso objetivo é cuidar cada vez melhor das pessoas que fazem o banco acontecer, com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à valorização dos nossos empregados”, frisou o presidente do banco, Carlos Vieira.

Veja o cronograma previsto para o concurso da Caixa

  • Publicação do edital: 7/11/2025
  • Inscrições: de 7/11 a 8/12/2025
  • Provas: 1/2/2026
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11/3/2026
  • Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/4/2026
  • Divulgação dos resultados finais: 26/5/2026

Veja: Entenda como era o esquema da ‘máfia dos concursos’ que cobrava até R$ 500 mil por cargo público

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Empregos concursos empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar