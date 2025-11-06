Caixa lança concurso com 184 vagas para nível superior

Edifício sede da Caixa Econômica Federal / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar nesta sexta-feira, 7 de novembro, concurso público com 184 vagas para nível superior divididas em: Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro Civil: 103 vagas

Engenheiro de Segurança: 3 vagas

Engenheiro Elétrico: 13 vagas

Engenheiro Mecânico: 5 vagas

Médico do Trabalho: 24 vagas Para os cargos de arquiteto e engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, totalizando 40 horas semanais, e remuneração mensal de R$ 14.915.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, a critério da estatal. Como atrativo, a empresa informou que os empregados contam com benefícios como: Assistência à saúde

Previdência complementar

Participação nos lucros e resultados

Auxílio alimentação e refeição

Vale-transporte

Auxílio creche “A realização deste concurso reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, nosso objetivo é cuidar cada vez melhor das pessoas que fazem o banco acontecer, com ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à valorização dos nossos empregados”, frisou o presidente do banco, Carlos Vieira.