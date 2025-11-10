Calendário do Pis/Pasep 2026 deve ser divulgado em dezembro

Confira quando será divulgado o calendário do Pis/Pasep de 2026 / Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O calendário do abono salarial Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) 2026 deve ser divulgado até o próximo mês de dezembro, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os trabalhadores aguardam o pagamento referente ao ano-base de 2024, devido a atrasos no repasse. Em 2025, os pagamentos foram feitos entre os meses de fevereiro e agosto.

Confira quando será divulgado, valores e quem tem direito ao abono. Pis/Pasep 2026: quando será divulgado o calendário? Ainda sem data oficial, a previsão é que as datas dos pagamentos sejam divulgadas entre o final de novembro e o início de dezembro. As datas são definidas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Geralmente, ocorre na última reunião do conselho, que deve ser realizada no final do mês de novembro.

Qual é o valor do abono do Pis/Pasep 2026? O valor do benefício Pis/Pasep é calculado com base no salário mínimo vigente. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, enviado no último dia 29 de agosto, ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.631. No entanto, como o valor do novo salário mínimo não foi divulgado oficialmente, o benefício não teve a quantia divulgada. Mesmo sem o valor oficial, é possível saber como é calculado o abono do Pis/Pasep: veja como.

