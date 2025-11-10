Calendário do Pis/Pasep 2026 deve ser divulgado em dezembro; veja quandoDecisão sobre datas fica a cargo do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; veja a previsão para 2026
O calendário do abono salarial Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep) 2026 deve ser divulgado até o próximo mês de dezembro, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Os trabalhadores aguardam o pagamento referente ao ano-base de 2024, devido a atrasos no repasse. Em 2025, os pagamentos foram feitos entre os meses de fevereiro e agosto.
Confira quando será divulgado, valores e quem tem direito ao abono.
Pis/Pasep 2026: quando será divulgado o calendário?
Ainda sem data oficial, a previsão é que as datas dos pagamentos sejam divulgadas entre o final de novembro e o início de dezembro.
As datas são definidas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Geralmente, ocorre na última reunião do conselho, que deve ser realizada no final do mês de novembro.
Qual é o valor do abono do Pis/Pasep 2026?
O valor do benefício Pis/Pasep é calculado com base no salário mínimo vigente. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, enviado no último dia 29 de agosto, ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.631.
No entanto, como o valor do novo salário mínimo não foi divulgado oficialmente, o benefício não teve a quantia divulgada. Mesmo sem o valor oficial, é possível saber como é calculado o abono do Pis/Pasep: veja como.
Pis/Pasep: como é calculado o valor?
Para quem deseja ter uma previsão e ainda confirmar se deve receber o abono, é válido se atentar às regras de cálculo do Pis/Pasep.
Os valores do abono salarial são proporcionais ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Em 2026, eles devem se guiar pelo ano de 2024, se estava trabalhando.
O cálculo corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. E o período é considerado um mês se o empregado trabalhou um período igual ou superior a 15 dias.
Quais trabalhadores têm direito ao Pis 2026?
Veja os critérios para receber o Pis/Pasep em 2026:
- Trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há 5 anos ou mais, que tenham sido declarados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
- Ter recebido a média de até 2 salários-mínimos no ano de referência do pagamento;
- Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano.