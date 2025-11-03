Bolsa Família será antecipado em novembro? Veja calendário

O pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família 2025 será do dia 14 a 28 deste mês; confira calendário / Crédito: Divulgação / Agência Brasil

Parcela referente ao mês de novembro começa a ser recebida dia 14, uma sexta-feira, pelos beneficiários do programa Bolsa Família. A partir dos horários da manhã, geralmente, às 9 horas, o dinheiro poderá ser sacado no aplicativo Caixa Tem. No mês anterior, os pagamentos começaram apenas no dia 20, após a segunda quinzena de outubro.

O pagamento é dividido em grupos, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Segundo o calendário tradicional, os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber. Em novembro, o benefício é pago até o dia 28, uma sexta-feira. Os pagamentos são feitos em dias úteis, de segunda a sexta. Leia mais Dois milhões de famílias deixam Bolsa Família em 2025 por melhoria de condição de vida Sobre o assunto Dois milhões de famílias deixam Bolsa Família em 2025 por melhoria de condição de vida Bolsa Família 2025: veja calendário de novembro

NIS de final 1: 14/11 (sexta-feira)

NIS de final 2: 17/11 (segunda-feira)

NIS de final 3: 18/11 (terça-feira))

NIS de final 4: 19/11 (quarta-feira)

NIS de final 5: 21/11 (sexta-feira)

NIS de final 6: 24/11 (segunda-feira)

NIS de final 7: 25/11 (terça-feira)

NIS de final 8: 26/11 (quarta-feira)

NIS de final 9: 27/11 (quinta-feira)

NIS de final 0: 28/11 (sexta-feira)

Bolsa Família 2025: como receber o benefício e quem pode?

Antes de receber o benefício do programa, o candidato deverá ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Informações atualizadas e confirmadas da família são analisadas antes da confirmação de inscrição. O Bolsa Família é um programa que atende famílias de baixa renda. Por isso, o principal requisito para receber o auxílio é uma renda familiar de até R$ 218 por pessoa. Com as informações e o enquadramento socioeconômico do inscrito verificados, ele deve seguir os deveres de manter os filhos na escola, atualizar as carteiras de vacinação com recorrência e, no caso de gestantes, fazer acompanhamento pré-natal para receber o pagamento.

Leia mais INSS: Mais de 200 mil cearenses recebem devolução benefício Sobre o assunto INSS: Mais de 200 mil cearenses recebem devolução benefício Para sacar o valor mínimo de R$ 600 do benefício, os valores são movimentados no aplicativo Caixa Tem e no Internet Banking. Desta forma, a deslocação para uma agência de banco não é necessária. Entretanto, caso for da preferência do beneficiário, terminais de autoatendimento, casas lotéricas, agências Caixa e correspondentes bancários estão disponíveis.