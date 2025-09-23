Companhia Docas do Ceará: concurso terá salário de R$ 14 mil

Companhia Docas do Ceará publica edital de concurso com salário de R$ 14 milAo todo, serão 45 vagas. Já as inscrições serão do dia 3 a 17 de outubro, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 120; veja os cargos disponíveis
A Companhia Docas do Ceará (CDC) publicou nesta terça-feira, 23 de setembro, um edital para concurso público com 45 vagas, além da formação de cadastro reserva.
Confira mais abaixo a lista completa com todos os cargos.
Para concorrer, os candidatos devem possuir ensino superior ou técnico, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos descritos no edital.
Já a remuneração mensal varia entre R$ 6.233,98 a R$ 14.429,02, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, a depender da função.
As inscrições ficarão disponíveis no período do dia 3 a 17 de outubro e devem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (Iade).
Por outro lado, a taxa custará R$ 120. Quem desejar a isenção, deverá solicitar entre os dias 3 e 7 de outubro.
Por fim, a seleção dos candidatos consistirá em prova objetiva e dissertativa prevista para ser realizada no dia 23 de novembro de 2025, além da avaliação de títulos.
Concurso CDC: saiba quais cargos estão disponíveis
- Administrador (14 vagas)
- Advogado (6 vagas)
- Analista de Sistemas/Desenvolvimento (3 vagas)
- Analista de Sistemas/Infraestrutura (2 vagas)
- Contador (5 vagas)
- Economista (4 vagas)
- Engenheiro Civil (6 vagas)
- Engenheiro Elétrico (2 vagas)
- Engenheiro Mecânico (1 vaga)
- Médico do Trabalho (2 vagas)
