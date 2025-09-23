Companhia Docas do Ceará: concurso terá salário de R$ 14 mil

Para concorrer, os candidatos devem possuir ensino superior ou técnico / Crédito: FCO FONTENELE

A Companhia Docas do Ceará (CDC) publicou nesta terça-feira, 23 de setembro, um edital para concurso público com 45 vagas, além da formação de cadastro reserva. Confira mais abaixo a lista completa com todos os cargos.