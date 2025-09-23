Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Companhia Docas do Ceará: concurso terá salário de R$ 14 mil

Companhia Docas do Ceará publica edital de concurso com salário de R$ 14 mil

Ao todo, serão 45 vagas. Já as inscrições serão do dia 3 a 17 de outubro, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 120; veja os cargos disponíveis
A Companhia Docas do Ceará (CDC) publicou nesta terça-feira, 23 de setembro, um edital para concurso público com 45 vagas, além da formação de cadastro reserva.

Confira mais abaixo a lista completa com todos os cargos.

Para concorrer, os candidatos devem possuir ensino superior ou técnico, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos descritos no edital.

Já a remuneração mensal varia entre R$ 6.233,98 a R$ 14.429,02, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, a depender da função.

As inscrições ficarão disponíveis no período do dia 3 a 17 de outubro e devem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA (Iade).

Por outro lado, a taxa custará R$ 120. Quem desejar a isenção, deverá solicitar entre os dias 3 e 7 de outubro.

Por fim, a seleção dos candidatos consistirá em prova objetiva e dissertativa prevista para ser realizada no dia 23 de novembro de 2025, além da avaliação de títulos.

Concurso CDC: saiba quais cargos estão disponíveis

  • Administrador (14 vagas)
  • Advogado (6 vagas)
  • Analista de Sistemas/Desenvolvimento (3 vagas)
  • Analista de Sistemas/Infraestrutura (2 vagas)
  • Contador (5 vagas)
  • Economista (4 vagas)
  • Engenheiro Civil (6 vagas)
  • Engenheiro Elétrico (2 vagas)
  • Engenheiro Mecânico (1 vaga)
  • Médico do Trabalho (2 vagas)

