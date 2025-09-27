Ipaumirim abre concurso com salário de até R$ 8,3 mil

Concurso Ipaumirim: abertas inscrições para 225 vagas e salários de até R$ 8,3 milA seleção da gestão municipal oferece vagas para nível médio, técnico e superior em diversos cargos
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ipaumirim, município cearense distante 417 km de Fortaleza, começam neste domingo, dia 27. O edital prevê 225 vagas, sendo 75 de provimento imediato e 150 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.520,00 e R$ 8.308,36, de acordo com a função. Há vagas em diferentes áreas, como saúde, educação, administração, serviços operacionais e segurança pública.
Entre os destaques estão oportunidades para professores, técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, motoristas e guardas municipais.
Confira aqui o edital
Concurso Ipaumirim: como se inscrever
- Inscrições: 27 de setembro a 19 de outubro de 2025, no site www.universidadepatativa.com.br.
- Taxas: R$ 80,00 (nível fundamental), R$ 120,00 (nível médio/técnico) e R$ 150,00 (nível superior).
- Haverá possibilidade de isenção para doadores de sangue/medula e inscritos no CadÚnico.
- A organização do concurso disponibilizou um tutorial de inscrição.
Confira os cargos ofertados:
- Nível Fundamental: Coveiro, Cozinheiro, Motorista (categorias B e D), Pedreiro, Vigia.
- Nível Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente de Trânsito, Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Guarda Municipal, Secretário Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Informática.
- Nível Superior: Médico, Enfermeiro, Odontólogo, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Engenheiro (Agrônomo e Ambiental), Professor (Educação Infantil, AEE, Fundamental I e II em diversas disciplinas), Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, entre outros.
Saiba como será a prova
A seleção será composta por prova objetiva para todos os candidatos, além de etapas complementares em funções específicas. Para cargos de nível superior haverá prova de títulos, enquanto os candidatos à Guarda Civil Municipal passarão também por teste de aptidão física e avaliação psicológica.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do município e a disponibilidade orçamentária, respeitando a ordem de classificação.
Cronograma do concurso
- 25 e 26/09/2025 – Solicitação de isenção da taxa
- 27/09 a 19/10/2025 – Período de inscrições
- 19/11/2025 – Cartão de confirmação de inscrição
- 23/11/2025 – Prova objetiva
- 24/11/2025 – Divulgação do gabarito preliminar
- 15/12/2025 – Resultado preliminar da prova objetiva
- 29 e 30/12/2025 – Entrega de títulos (nível superior)
- 05/02/2026 – Resultado final do concurso
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado