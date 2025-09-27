Ipaumirim abre concurso com salário de até R$ 8,3 mil

A seleção da gestão municipal oferece vagas para nível médio, técnico e superior em diversos cargos

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ipaumirim , município cearense distante 417 km de Fortaleza, começam neste domingo, dia 27. O edital prevê 225 vagas , sendo 75 de provimento imediato e 150 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.520,00 e R$ 8.308,36, de acordo com a função. Há vagas em diferentes áreas, como saúde, educação, administração, serviços operacionais e segurança pública.

Entre os destaques estão oportunidades para professores, técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, motoristas e guardas municipais.



Confira aqui o edital

Concurso Ipaumirim: como se inscrever

Inscrições: 27 de setembro a 19 de outubro de 2025, no site www.universidadepatativa.com.br.

Taxas: R$ 80,00 (nível fundamental), R$ 120,00 (nível médio/técnico) e R$ 150,00 (nível superior).

Haverá possibilidade de isenção para doadores de sangue/medula e inscritos no CadÚnico.

A organização do concurso disponibilizou um tutorial de inscrição.

Confira os cargos ofertados:

Nível Fundamental: Coveiro, Cozinheiro, Motorista (categorias B e D), Pedreiro, Vigia.

Nível Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente de Trânsito, Assistente Administrativo, Atendente de Farmácia, Guarda Municipal, Secretário Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Informática.

Nível Superior: Médico, Enfermeiro, Odontólogo, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Engenheiro (Agrônomo e Ambiental), Professor (Educação Infantil, AEE, Fundamental I e II em diversas disciplinas), Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, entre outros.



Saiba como será a prova

A seleção será composta por prova objetiva para todos os candidatos, além de etapas complementares em funções específicas. Para cargos de nível superior haverá prova de títulos, enquanto os candidatos à Guarda Civil Municipal passarão também por teste de aptidão física e avaliação psicológica.