Profissões em alta para 2026: salários até R$ 86 mil

Profissões em alta para 2026: cargos mais disputados e salários de até R$ 86 milEstudo aponta oito áreas com alta demanda; tecnologia, finanças e engenharia lideram e prometem remunerações elevadas; confira projeções para 2026
Uma recente pesquisa da consultoria Robert Half traz um panorama das profissões em maior evidência no mercado brasileiro para 2026, com projeções de remuneração para mais de 400 cargos.
Entre as funções destacadas, há salários iniciais que podem alcançar R$ 86 mil em empresas de grande porte. Veja a seguir os cargos mais disputados e as remunerações mais esperadas para 2026.
Profissões em alta para 2026: areas de maior demanda
O levantamento aponta que estão em forte crescimento cargos em oito frentes principais: tecnologia, finanças e contabilidade, engenharia, jurídico, vendas e marketing, mercado financeiro, seguros e alta gestão.
Marcam presença funções como:
- Controller
- Engenheiro de inteligência artificial
- Especialista em ESG
- Analista atuarial
- Advogado empresarial/M&A
No setor de finanças e contabilidade, por exemplo, o cargo de controller mostra faixa salarial estimada entre R$ 18.000 e R$ 39.850.
Já para engenharia e tecnologia, profissões como engenheiro de IA ou arquiteto de software têm faixas que variam de R$ 19.500 a R$ 27.100, dependendo do porte da empresa e nível de experiência.
Segundo a pesquisa, em estados onde a empresa é de grande porte e o profissional possui especialização, certificação ou domínio de competências emergentes, as remunerações podem ultrapassar R$ 80 mil.
Profissões em alta para 2026: habilidades que fazem a diferença
Não bastam os títulos: o estudo destaca que o mercado valoriza, além de competências técnicas, soft skills como pensamento analítico, liderança, comunicação, adaptabilidade e negociação.
Em tecnologia, habilidades em cloud, segurança da informação, data science e inteligência artificial ganham destaque. Na área jurídica, domínio de contratos, M&A e uso de IA são diferenciais.
Segundo os autores, a tendência é clara: empresas que buscam talentos em setores estratégicos estão dispostas a pagar mais por profissionais que combinem “expertise técnica + postura estratégica”.
Quem está em início ou transição de carreira
Para quem planeja carreira ou mudança profissional, essas informações podem orientar escolhas de especialização, certificações e segmentos com maior valorização salarial. Alguns pontos para considerar:
- Avalie o porte da empresa e seu segmento ao estimar remuneração provável.
- Busque funções em crescimento, onde a escassez de profissionais qualificados pressiona a remuneração.
- Invista em atualização técnica e também no desenvolvimento de habilidades comportamentais.
Use o guia salarial como referência, mas leve em conta que bônus, benefícios, localização e carga horária podem alterar o valor final.
Contexto no mercado brasileiro
O Brasil atravessa um momento de transição no mercado de trabalho: empresas enfrentam custos em aumento e retenção de talentos, enquanto profissionais se tornam mais seletivos.
A concorrência por bons salários, modelos de trabalho flexíveis e oportunidades de crescimento intensifica a demanda por especialistas.
Além disso, com automatização crescente e transformação digital, setores como tecnologia, finanças, seguros e engenharia se beneficiam de investimentos contínuos, o que se reflete nas projeções salariais mais altas para 2026.