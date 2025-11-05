Profissões em alta para 2026: salários até R$ 86 mil

Áreas de tecnologia e finanças lideram a demanda e oferecem as remunerações mais elevadas / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma recente pesquisa da consultoria Robert Half traz um panorama das profissões em maior evidência no mercado brasileiro para 2026, com projeções de remuneração para mais de 400 cargos. Entre as funções destacadas, há salários iniciais que podem alcançar R$ 86 mil em empresas de grande porte. Veja a seguir os cargos mais disputados e as remunerações mais esperadas para 2026.

Já para engenharia e tecnologia, profissões como engenheiro de IA ou arquiteto de software têm faixas que variam de R$ 19.500 a R$ 27.100, dependendo do porte da empresa e nível de experiência.

Segundo a pesquisa, em estados onde a empresa é de grande porte e o profissional possui especialização, certificação ou domínio de competências emergentes, as remunerações podem ultrapassar R$ 80 mil. Profissões em alta para 2026: habilidades que fazem a diferença

Não bastam os títulos: o estudo destaca que o mercado valoriza, além de competências técnicas, soft skills como pensamento analítico, liderança, comunicação, adaptabilidade e negociação.