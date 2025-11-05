Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent: estou otimista com decisão da Suprema Corte sobre tarifas

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que está otimista com a decisão que será tomada pela Suprema Corte americana sobre a questão da legalidade das tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump, em entrevista para a Fox Business nesta quarta-feira, 05. Ele sugeriu que existiam "questões urgentes" e, por isso, a política tarifária foi utilizada.

Sobre a eleição de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York, Bessent disse que os eleitores escolheram o "pior". "Morei em Nova York por muitos anos, desejo o melhor à cidade, mas escolhera o pior", enfatizou.

Na entrevista, Bessent também projetou que 2026 "será um ano de Main Street".

