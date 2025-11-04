Pesquisa Global prevê adoção da IA Agêntica em ritmo acelerado

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa Global do IEEE prevê que adoção da IA Agêntica atingirá o mercado de consumo em massa em 2026.
Pesquisa Global do IEEE (Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos), “O Impacto da Tecnologia em 2026 e Além: um Estudo Global do IEEE”, envolvendo líderes globais de tecnologia do Brasil, China, Índia, Japão, Reino Unido e EUA, revela tecnologias que mais influenciarão a IA em 2026.

Uma das conclusões é bem prática: a IA tende a impactar mais setores de tecnologia a exemplo de Robótica (56%), Veículos Autónomos (38%) e Realidade Estendida (XR) - Realidade Aumentada, Virtual e Mista (RA, RV, RM) (38%). Isso nos dá uma pista de investimentos e expectativas de avanços.

Outra questão fundamental é o aumento do uso de “IA agêntica” em maior escala o que inevitavelmente impulsionará a demanda por mais analistas de dados. A IA agêntica funciona como um assistente inteligente que, ao receber uma tarefa, consegue trabalhar de forma autônoma, mas ainda precisa que seu trabalho seja revisado. Demanda menos acompanhamento, porém ainda precisa de supervisão.

O relatório esclarece que a IA agêntica não ficará restrita ao mundo dos negócios, uma vez que, de acordo com as lideranças ouvidas, haverá as intersecções abaixo.

• (52%) Assistente pessoal | organizador de agenda | gerenciador de calendário familiar (45%) Gerente de privacidade de dados

• (41%) Monitor de saúde

• (41%) Automatizador de tarefas e afazeres (por exemplo, pedidos de supermercado)

• (36%) Curador de notícias e informações

 

