Pesquisa Global prevê adoção da IA Agêntica em ritmo acelerado

O uso da Inteligência Artificial já é algo comum no cotidiano das pessoas / Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Pesquisa Global do IEEE (Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos), “O Impacto da Tecnologia em 2026 e Além: um Estudo Global do IEEE”, envolvendo líderes globais de tecnologia do Brasil, China, Índia, Japão, Reino Unido e EUA, revela tecnologias que mais influenciarão a IA em 2026. Uma das conclusões é bem prática: a IA tende a impactar mais setores de tecnologia a exemplo de Robótica (56%), Veículos Autónomos (38%) e Realidade Estendida (XR) - Realidade Aumentada, Virtual e Mista (RA, RV, RM) (38%). Isso nos dá uma pista de investimentos e expectativas de avanços.