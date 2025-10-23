Evento discute futuro do varejo cearense

Organizado em parceria com o Suri Shop, plataforma de automação de vendas e atendimento digital, o encontro propõe uma imersão nas inovações que estão transformando a relação entre empresas e consumidores, com destaque para o uso de inteligência artificial, automação de processos e integração entre os canais físico e digital.

Para debater as tendências, desafios e oportunidades desse cenário, o Ninna Hub realiza, hoje, 23, a 2ª edição do Varejo Digital, evento gratuito, que reúne empresários, especialistas e representantes de grandes marcas locais.

“O Varejo Digital nasceu para ser um espaço de troca entre quem está liderando a transformação digital no Ceará. A cada edição, percebemos que as empresas locais estão mais preparadas para usar tecnologia de forma estratégica e competitiva”, afirma Thiago Amarante, CEO do Suri Shop.

Entre os participantes confirmados estão Patriciana Rodrigues, presidente do conselho de administração da Pague Menos & Extrafarma; Marcelo Vidal, head de e-commerce da IAP; Filipe Segantini, diretor executivo da Sorvetes Frosty; Lia Quinderé, CEO e fundadora da Sucré Alimentos; e Alice Lucas, head de negócios e CRM da Newland, e Milena Costa, coordenadora de e-commerce da Freitas.

O Ninna Hub, um dos principais ecossistemas de inovação e empreendedorismo do Nordeste, será o palco e parceiro institucional do evento. O hub atua como conector entre empresas tradicionais, startups e investidores, promovendo um ambiente propício à inovação e à geração de novos negócios.

