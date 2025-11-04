M. Dias Branco, Copab e Olympia Água recebem Selo ESG-Fiec

Selo ESG-Fiec já foi dado a 31 empresas. Total de 70 empresas realizam adaptações no negócio para obterem certificação, segundo a Fiec / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Três novas empresas cearenses foram certificadas com o Selo ESG-Fiec, concedido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A M. Dias Branco, a Cobap - Comércio e Beneficiamento de Artefatos de Papel S/A e Olympia Água Mineral foram as empresas agraciadas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A chancela é feita a partir de análise do Bureau Veritas e afirma que as organizações adotam práticas sustentáveis nas dimensões ambiental, social e de governança. Esta é a 11ª edição de certificação do Selo ESG-Fiec e, na solenidade, além dos empresários, esteve presente o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, Antônio José Mota. Segundo a Federação, mais de 70 empresas estão em processo de ajustes para a certificação, enquanto 31 já foram certificadas. Empresas com Selo ESG-Fiec obtém novos parceiros em busca de atender metas de sustentabilidade O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destaca o porte das empresas agraciadas, desde multinacionais, como a M. Dias Branco, até pequenos negócios familiares, como Olympia Água Mineral. O dirigente setorial ainda enfatiza que o crescente número de certificações demonstra que a indústria cearense está preparada para o atual momento dos negócios, que exigem atenção à sustentabilidade nos negócios.

Entre as organizações certificadas está o grupo M. Dias Branco, que já integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), além de também integrar os índices de diversidade e de carbono eficiente. "Ter uma empresa como o grupo M. Dias Branco, uma multinacional cearense, é motivo de muito orgulho porque demonstra a importância do Selo ESG-Fiec, que tem validade em todo o mundo", afirma Ricardo.