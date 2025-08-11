Lucro da M. Dias Branco cresce 14% e atinge R$ 216,4 milhões no 2º trimestre

A fabricante de alimentos M. Dias Branco teve lucro líquido de R$ 216,4 milhões no segundo trimestre do ano, informou a companhia na sexta-feira, 8, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado é 14% maior na comparação com igual período do ano passado, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 189,9 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 344,9 milhões, alta de 2,4% frente aos R$ 336,8 milhões do segundo trimestre de 2024. A margem Ebitda ficou em 12,7%, ante 12,8% um ano antes. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou negativa em 0,1 vez, inalterada ante igual período de 2024, informou a companhia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já a receita líquida avançou 3,6% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,723 bilhões, ante R$ 2,630 bilhões do segundo trimestre de 2024. O recuo de 9,8% no volume comercializado na comparação com igual período do ano anterior foi compensado pelo aumento de 14,8% no preço médio. No último trimestre, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) avançou 3,3%, para R$ 2,127 bilhões. A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) avançou 2,7%, para R$ 455,3 milhões. Já o segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 10,8% superior, para R$ 141 milhões. A empresa destacou, em comunicado a investidores, que a receita líquida cresceu nos três grupos de categorias em que a empresa atua. O volume comercializado pela M. Dias Branco recuou 9,8% no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período do ano anterior. O volume vendido pela companhia passou de 507 mil toneladas para 457,3 mil toneladas.