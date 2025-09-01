M. Dias Branco confirma distribuição de dividendos extras; saiba valor por ação

M. Dias Branco divulgou resultados do 3º trimestre na sexta-feira, 8. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

A M. Dias Branco (MDIA3) anunciou ao mercado a distribuição extra de dividendo aos acionistas. O montante a ser pago totaliza R$ 33.538.325,30. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O dividendo é o equivalente a R$ 0,10 por ação, além do mensal de R$ 0,03 por ação, já anunciado no início do ano pelo Conselho de Administração da companhia.

Dessa forma, em 30 de setembro de 2025, o proprietário do papel ter direito a R$ 0,13 em proventos por ação. Leia mais O futuro das empresas cearenses na bolsa de valores Sobre o assunto O futuro das empresas cearenses na bolsa de valores A indústria cearense líder no segmento de biscoitos e massas pagará o montante aos acionistas com posição na data-base de 22 de setembro de 2025. Os pagamentos serão feitos por meio das corretoras e instituições que mantêm as ações na B3.

Fábio Cefaly, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da M. Dias Branco, destaca que a distribuição extra reforça a confiança dos investidores da companhia e "reflete os avanços das estratégias da alta gestão". Fabio Cefaly, diretor de Novos Negócios e de Relações com Investidores da M. Dias Branco Crédito: AURÉLIO ALVES A M. Dias Branco anunciou a atual política de distribuição de proventos em 21 de fevereiro, com estabelecimento de pagamento mensal fixo de R$ 0,03 por ação, além de previsão de valor adicional fixo ao fim do exercício.