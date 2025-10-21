STF: nomeação em concurso pode ser barrada por limite de gastos

STF define que nomeação em concurso pode ser suspensa se cargo for extinto por limite de gastos com pessoal / Crédito: Adobe Stock

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que um candidato que tenha sido aprovado em concurso público, dentro do número de vagas disponíveis, pode não ser nomeado caso o cargo tenha sido extinto em razão de eventual superação do limite de gastos com pessoal. A decisão, do último dia 10, tem repercussão geral e servirá de referência para casos similares. O caso que levou a pauta a julgamento refere-se a um recurso de um candidato aprovado para o cargo de soldador na Secretaria de Saneamento de Belém (PA). O requerente teve o direito reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Pará, mas a prefeitura recorreu ao STF, alegando que a medida iria na contramão da eficiência administrativa e de limites fiscais de gastos com pessoal.



Caso do Pará No caso envolvendo o soldador aprovado em concurso no Pará, o STF garantiu, por unanimidade, a nomeação do servidor, mantendo a decisão do TJ-PA. De acordo com o relator, o cargo público em questão foi extinto após o prazo de validade do concurso, violando um direito adquirido do candidato para a nomeação. Divergência Em contrapartida, a maioria dos ministros se posicionaram contra posição do relator de impedir que o órgão que promoveu o concurso contratasse pessoal temporário ou abrisse novo concurso público para o mesmo cargo por cinco anos após o fim da validade.