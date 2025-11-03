Ceará tem mais de 8 mil vagas de temporários e autônomos

FORTALEZA,CE, BRASIL, 30.11.2021:Garçom atende clientes no restaurante Maria Clara, centro.Número de pessoas trabalhando no Ceará é o maior desde começo da pandemia. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). / Crédito: FABIO LIMA

Com o fim do ano chegando, o Governo do Ceará prospecta a oferta de mais de 8 mil vagas de emprego, entre 3 mil temporárias e 5,4 mil para autônomos. A informação é do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), que prevê a abertura destas 3 mil vagas temporárias entre os meses de outubro a dezembro.

Este tipo de contrato de trabalho envolve carteira assinada com vínculo empregatício, com tempo determinado, mas possibilidade de efetivação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Neste cenário, a projeção se aproxima do observado em igual período do ano anterior. A maioria das oportunidades se concentram no comércio, sobretudo para cargos de vendedor e operador de caixa. Mas há chances também de inserção, ou reinserção profissional, em ocupações como garçom, recreador, cumim, segurança de eventos etc.

Sobre os contratos temporários, o presidente do IDT/Sine, Raimundo Angelo, frisa que cerca de 20% conseguem se efetivar. Segundo ele, saber trabalhar em equipe e ter foco em metas são comportamentos muito valorizados no processo seletivo. O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, complementa que as contratações temporárias são uma ferramenta estratégica que permite ajustar o quadro de pessoal a picos sazonais, garantindo a continuidade e a qualidade das entregas. "Para o trabalhador, a vaga surge como uma forma imediata de gerar renda e adquirir novas habilidades, com chances reais de ser efetivado na função, especialmente para aqueles que buscam uma primeira oportunidade no mercado de trabalho”, acrescenta.

Vagas para autônomos no Ceará Já nos 5.411 postos para autônomos, esses prestadores de serviço tendem a ser mais contratados para funções de faxineiras, cozinheiras, passadeiras, pedreiros. O foco das atividades também é para os preparativos dos festejos de fim de ano. De acordo com dados do Sistema Empreende+, que faz a intermediação para contratação de serviços dos autônomos, durante o último trimestre de 2024, o IDT/Sine intermediou 5.006 serviços no Ceará. A expectativa para 2025, portanto, é superar esse número. Como se candidatar a uma vaga de contrato temporário no Ceará Vale destacar que além das prospecções até o fim do ano, o IDT/SINE já conta com 4.426 vagas de emprego em todo o Estado. Destas, cerca de 200 oportunidades são para regime temporário.