Oferta de emprego no Complexo do Pecém cresceu 117% em um ano

Dados do primeiro semestre de 2025 indicam um crescimento significativo no número de empregos formais, especialmente nos setores de serviços. / Crédito: FCO FONTENELE

O mercado de trabalho na região do Complexo do Pecém, abrangendo os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru, apresentou um panorama positivo entre 2024 e 2025. Somente na oferta de vagas, o salto foi de 117%. Foi o que revelou o levantamento feito pelo Sine/IDT, apresentado, ontem (terça, 26), pela gerente do órgão, Ana Paula Viana, no âmbito do Projeto Aproximar.