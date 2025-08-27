Oferta de emprego no Complexo do Pecém cresceu 117% em um ano

Oferta de emprego no Complexo do Pecém cresceu 117% em um anoDados do primeiro semestre de 2025 indicam um crescimento significativo no número de empregos formais, especialmente nos setores de serviços e indústria.
O mercado de trabalho na região do Complexo do Pecém, abrangendo os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru, apresentou um panorama positivo entre 2024 e 2025. Somente na oferta de vagas, o salto foi de 117%.
Foi o que revelou o levantamento feito pelo Sine/IDT, apresentado, ontem (terça, 26), pela gerente do órgão, Ana Paula Viana, no âmbito do Projeto Aproximar.
A iniciativa é da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) que promove o diálogo entre gestores municipais, empresas do Complexo, sindicatos e o próprio Sine/IDT.
O relatório trouxe informações sobre admissões e apontou os setores com maior destaque de janeiro a junho deste ano.
De acordo com o documento, os dados do primeiro semestre de 2025 indicam um crescimento significativo no número de empregos formais, especialmente nos setores de serviços e indústria, com um saldo positivo de 450 novas vagas em Caucaia e 270 em São Gonçalo do Amarante.
Já em Paracuru, o desempenho foi praticamente estável, com redução de 10 vagas no período. Somados, os três municípios apresentam estoque de mais de 55 mil empregos formais, em especial, nos setores de serviços e indústria.
Leia mais
Os números do Sine reforçam esse movimento. No comparativo entre janeiro e julho de 2024 e 2025, a região apresentou crescimento de 117% no número de vagas ofertadas, 182% nos encaminhamentos e 115% no total de trabalhadores colocados no mercado.
A taxa de aproveitamento das oportunidades chegou a 77%, com 2.220 pessoas contratadas a partir de 2.878 vagas captadas.
Parceiro institucional do IDT no Pecém, a Aecipp reforça a importância desses resultados para o desenvolvimento socioeconômico local.
“Os indicadores mostram que os esforços conjuntos entre empresas, governo e instituições estão fortalecendo a empregabilidade e ampliando oportunidades para a comunidade do entorno do Complexo do Pecém. Esta iniciativa busca também resolver problemas sociais das comunidades no entorno”, destacou a Diretora Executiva da Aecipp, Ludmilla Campos.