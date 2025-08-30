Primeiro emprego: inscrições abertas para curso gratuito com 2,2 mil vagas no Ceará

Ao longo da capacitação, os jovens terão acesso a conteúdos como planejamento de carreira e educação financeira / Crédito: João Pedro Formozo

Estão abertas as inscrições para 2.200 vagas em curso gratuito para jovens do Ceará em busca do primeiro emprego. A capacitação profissional é promovida pelo Coletivo Coca-Cola Jovem e é 100% online. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O curso pode ser realizado via WhatsApp, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente. As inscrições são realizadas no site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.