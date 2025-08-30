Primeiro emprego: inscrições abertas para curso gratuito com 2,2 mil vagas no Ceará

Primeiro emprego: inscrições abertas para curso gratuito com 2,2 mil vagas no CearáColetivo Coca-Cola Jovem está com inscrições abertas para capacitação profissional 100% online. Iniciativa já beneficiou 37,3 mil jovens no Estado desde sua fundação
Estão abertas as inscrições para 2.200 vagas em curso gratuito para jovens do Ceará em busca do primeiro emprego. A capacitação profissional é promovida pelo Coletivo Coca-Cola Jovem e é 100% online.
O curso pode ser realizado via WhatsApp, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente. As inscrições são realizadas no site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.
Desde que chegou ao Estado, o Coletivo Coca-Cola Jovem já formou 37.300 jovens cearenses por meio de seus cursos online. No País, já foram impactados positivamente mais de 240 mil jovens, sendo que 60 mil deles conquistaram vagas de trabalho logo após o curso.
Segundo a organização, ao longo da capacitação, os jovens têm acesso a conteúdos sobre planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Para participar é necessário ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.
A coordenadora de ESG da Solar Coca-Cola, Alana Barros, destaca que o poder de impacto dessa iniciativa vai além dos jovens inscritos, mas também alcança suas famílias e toda comunidade, contribuindo para o desenvolvimento local e para geração de empregos e renda.
"O Coletivo é uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e quer se preparar melhor para os desafios da vida profissional. Nosso objetivo é justamente capacitar esses jovens, desenvolvendo habilidades fundamentais e abrindo portas para novas possibilidades no mercado."
Serviço
Inscrições para o curso de capacitação do Coletivo Coca-Cola Jovem
Disponíveis em: www.solarbr.com.br/coletivo