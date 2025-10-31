Aneel anuncia que bandeira tarifária vermelha patamar 1 é mantida para novembro

Bandeira tarifária vermelha patamar 1 segue em vigor em novembro, o que mantém custo adicional nas contas de luz / Crédito: © Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 31, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de novembro, mesmo patamar de outubro. A classificação representa um custo adicional R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O consumidor de energia pode, contudo, sentir um alívio na conta de luz ao longo dos próximos meses, com o arrefecimento da bandeira tarifária. A tendência foi sinalizada em cenários apresentados na semana passada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com possibilidade o acionamento da bandeira amarela em dezembro - o que corresponderia a um custo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Os primeiros meses de 2026, por sua vez, devem ser de bandeira verde, sem cobrança adicional. Apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas. Desde fevereiro deste ano houve piora nas expectativas de chuva.