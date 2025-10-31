Leilão de energia: CE fica de fora, mas beneficiado pelo RN

Ceará fica de fora do leilão de energia, mas deve ser beneficiado pelo RN, diz governoA esperança é que o próximo leilão, em 2026, deva incluir três estruturas no Ceará, permitindo atender até 3 gigawatts (GW) de carga adicional
O Ceará ficou de fora do leilão de energia marcado para esta sexta-feira, 31 de outubro. Porém, segundo o governo estadual, o Estado será beneficiado com a instalação de três compensadores síncronos no Rio Grande do Norte, contribuindo para o atendimento de novas cargas localmente.
A esperança do Executivo é que o próximo leilão, previsto para 2026, deva incluir mais cinco equipamentos do tipo, sendo três deles em território cearense, permitindo atender até 3 gigawatts (GW) de carga adicional em território cearense.
Inicialmente, as estruturas pleiteadas pelo Poder Público estadual consistem em duas para Morada Nova e uma para Quixadá.
O compensador síncrono tem o papel de fazer regulações de tensão e de potência dentro de uma subestação.
Ou seja, a depender da demanda no momento, ele pode absorver ou fornecer potência reativa ao sistema.
Assim, estados que geram energia renovável, por exemplo, apresentando muita oscilação, o que pode prejudicar o Sistema Interligado Nacional (SIN), têm no compensador a vantagem de regular os níveis de tensão.
O material pode tanto absorver a energia advinda do SIN, quanto no horário de pico atuar de maneira a fornecer mais energia reativa, suprindo a necessidade do sistema.
Sobre o Leilão de Transmissão n.º4/2025, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), na sede da B3, em São Paulo, serão ofertados sete lotes, com investimento estimado de R$ 5,5 bilhões e previsão de mais de 13 mil empregos diretos e indiretos.
A licitação pública se destina à construção e manutenção de 1.081 quilômetros (km) em linhas de transmissão e seccionamentos e de 2.000 megawatts (MW) em capacidade de transformação, além de sete compensações síncronas.
Os empreendimentos se localizam em 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção.
Em relação a expectativas de o Ceará entrar em próximos leilões de transmissão, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informa ao O POVO que o pleito por novas infraestruturas do tipo dependem do planejamento conduzido pelo MME, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
“As novas Linhas de Transmissão estão em fase de estudos, e o Governo do Ceará, por meio da Seinfra, mantém diálogo permanente com o Governo Federal. O governador Elmano de Freitas tem se reunido com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em busca da ampliação da rede de transmissão e da inclusão de novos projetos estratégicos para o Ceará”, frisou a secretária, em nota.
A ideia é, além de ter aporte para expandir a vinda de novas empresas, evitar também os famosos curtailments, que são os cortes de energia que empresas de geração renovável são obrigadas a passar, gerando prejuízos ao setor, sobretudo do Nordeste.
Cortes de energia ultrapassam R$ 5 bilhões
Para se ter ideia, o desperdício de energia renovável no Brasil já ultrapassa R$ 5 bilhões, segundo o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne), Darlan Santos.
Os números mostram que o problema se concentra principalmente no Nordeste, responsável por mais de 70% das perdas registradas no País.
Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), consolidados pela consultoria CarpeVie, parceira do Cerne, mostram que a Bahia lidera o ranking, com 35,14% dos cortes, seguida pelo Rio Grande do Norte (25,43%) e Minas Gerais (15,63%).
Outros estados nordestinos também aparecem entre os mais afetados: Piauí (9,42%), Ceará (7,58%), Pernambuco (3,03%), Paraíba (1,79%) e Maranhão (0,62%).
Conforme o estudo, os efeitos do curtailment se estendem para além da geração elétrica, atingindo também a indústria e o emprego.
“Por causa dos cortes, não se compram novos aerogeradores – o que afeta diretamente as fábricas desses equipamentos – nem se contratam financiamentos para novos projetos. No ano passado, uma das maiores fabricantes de aerogeradores do Ceará precisou demitir mais da metade do quadro de funcionários”, ressaltou Santos.
A interrupção de geração é para manter a estabilidade do SIN, por segurança sistêmica ou excesso de energia. O ONS ordena o desligamento ou redução das gerações renováveis, o que é conhecido por curtailment ou constreined-off, apenando sobretudo o segmento de eólicas e solar.
