Leilão de energia: CE fica de fora, mas beneficiado pelo RN

O Ceará ficou de fora do leilão de energia marcado para esta sexta-feira, 31 de outubro. Porém, segundo o governo estadual, o Estado será beneficiado com a instalação de três compensadores síncronos no Rio Grande do Norte, contribuindo para o atendimento de novas cargas localmente. A esperança do Executivo é que o próximo leilão, previsto para 2026, deva incluir mais cinco equipamentos do tipo, sendo três deles em território cearense, permitindo atender até 3 gigawatts (GW) de carga adicional em território cearense.

Inicialmente, as estruturas pleiteadas pelo Poder Público estadual consistem em duas para Morada Nova e uma para Quixadá. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O compensador síncrono tem o papel de fazer regulações de tensão e de potência dentro de uma subestação. Ou seja, a depender da demanda no momento, ele pode absorver ou fornecer potência reativa ao sistema.

Assim, estados que geram energia renovável, por exemplo, apresentando muita oscilação, o que pode prejudicar o Sistema Interligado Nacional (SIN), têm no compensador a vantagem de regular os níveis de tensão. O material pode tanto absorver a energia advinda do SIN, quanto no horário de pico atuar de maneira a fornecer mais energia reativa, suprindo a necessidade do sistema. Sobre o Leilão de Transmissão n.º4/2025, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), na sede da B3, em São Paulo, serão ofertados sete lotes, com investimento estimado de R$ 5,5 bilhões e previsão de mais de 13 mil empregos diretos e indiretos.

A licitação pública se destina à construção e manutenção de 1.081 quilômetros (km) em linhas de transmissão e seccionamentos e de 2.000 megawatts (MW) em capacidade de transformação, além de sete compensações síncronas. Os empreendimentos se localizam em 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção.

Em relação a expectativas de o Ceará entrar em próximos leilões de transmissão, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informa ao O POVO que o pleito por novas infraestruturas do tipo dependem do planejamento conduzido pelo MME, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). “As novas Linhas de Transmissão estão em fase de estudos, e o Governo do Ceará, por meio da Seinfra, mantém diálogo permanente com o Governo Federal. O governador Elmano de Freitas tem se reunido com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em busca da ampliação da rede de transmissão e da inclusão de novos projetos estratégicos para o Ceará”, frisou a secretária, em nota. A ideia é, além de ter aporte para expandir a vinda de novas empresas, evitar também os famosos curtailments, que são os cortes de energia que empresas de geração renovável são obrigadas a passar, gerando prejuízos ao setor, sobretudo do Nordeste.