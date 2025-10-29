Eduardo Braga muda porcentual de multa administrativa aplicada pela Aneel, de 4% para 3%

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) reduziu o porcentual da multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de 4% para 3%. A mudança consta em relatório apresentado nesta quarta-feira, 29, à medida provisória 1.304/2025, com mudanças no setor elétrico.

Com a alteração, o texto agora determina que a agência reguladora poderá "fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 3% do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida e consumida nos casos de autoprodução, produção independente e unidades consumidoras autorizadas".