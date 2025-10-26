Aneel cria compensação por longas interrupções de energia

Diretora da Aneel, Agnes M. da Costa, diz que as redes precisam ser capazes não só de suportar os impactos de eventos extremos, mas de se recuperar rapidamente / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

As principais medidas foram a aprovação de compensação aos consumidores a partir de 24 horas sem energia em áreas urbanas e de 48 horas em áreas rurais, e o ressarcimento por danos elétricos quando houver demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. Segundo Agnes M. da Costa, diretora da Aneel e relatora do novo regramento, a resiliência das redes é um dos temas mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais estratégicos para o futuro do setor. “As redes precisam ser capazes não só de suportar os impactos de eventos extremos, mas de se recuperar rapidamente”, pontua. Agnes diz que as novas medidas decorrem de uma consulta pública, com amplo debate travado com a sociedade e das densas reflexões técnicas promovidas pelos especialistas e colaboradores da Aneel.

LEIA TAMBÉM | Receita esclarece que não rastreia brasileiros no exterior “Quando uma rede aguenta uma tempestade, quando a energia volta mais rápido, quando a comunicação é clara, isso significa que estamos protegendo lares, hospitais, escolas, pequenas empresas", comenta Agnes. Norma prevê diretrizes para distribuidoras Na norma aprovada há ainda previsão de diretrizes para as distribuidoras com relação ao plano de manejo vegetal na sua área de atuação e de requisitos mínimos para os Planos de Contingência para o eficiente e tempestivo restabelecimento do serviço prestado em caso de ocorrência de eventos climáticos extremos.

“Nesta aprovação, a Aneel atua em alinhamento aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil como o Acordo de Paris e às políticas públicas de adaptação e resiliência, com destaque para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a Estratégia Nacional de Adaptação, que incluem planos setoriais para enfrentar vulnerabilidades e garantir melhores condições diante de eventos extremos”, afirma a diretora da Aneel. Segundo a presidente do Procon Fortaleza, Eneylandia Rabelo, as novas medidas aprovadas pela Aneel representam um avanço importante na proteção dos direitos dos consumidores de energia elétrica, especialmente diante dos eventos climáticos extremos que têm se tornado cada vez mais frequentes. "O Procon vê com bons olhos a criação de regras mais claras sobre compensações, ressarcimentos e comunicação durante situações de emergência", comenta.

Ela diz ser essencial que as distribuidoras cumpram os prazos e aprimorem seus planos de contingência, garantindo respostas rápidas e transparentes à população quando houver interrupções no fornecimento. "O consumidor tem direito a um serviço contínuo e de qualidade, e, quando isso não for possível, deve ser devidamente compensado", pontua a presidente do Procon Fortaleza. Eneylandia destaca ainda que essas novas normas também reforçam a importância da prevenção, como o manejo adequado da vegetação e a cooperação entre empresas e poder público, medidas que, segundo ela, ajudam a reduzir riscos e a melhorar a resiliência das redes.