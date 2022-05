Veja como fazer online inclusão do nome social no título de eleitor

Transgêneros e travestis podem pedir a alteração de forma simples e rápida, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral

Desde 2018, a Justiça eleitoral passou a permitir que transgêneros e travestis possam se identificar no título de eleitor como se reconhecem e são reconhecidas ou reconhecidos na sociedade. Para solicitar essa alteração, basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral, fazer o preenchimento de alguns dados e aguardar pelo resultado do processo. Se você almeja realizar essa alteração para votar nas eleições deste ano, deve procurar fazer esse procedimento até 4 de maio.

Para facilitar o processo, preparamos um guia do que você precisa fazer para conseguir realizar a solicitação sem chances de dar errado.

Como falado anteriormente, de início você deve acessar o portal do TSE, estando nele, realize a sequência:



As informações repassadas serão analisadas pela Justiça Eleitoral e o requerimento pode ser acompanhado através desse endereço eletrônico: https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/acompanharRequerimento

Demais alterações como a alteração de domicílio eleitoral, e para regularizar o título, ou mesmo solicitar a primeira via em tempo para votar nas eleições deste ano deve ser feito até o dia 4 de maio.



