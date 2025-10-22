Grupo Mateus inaugura nova unidade em Fortaleza

Grupo Mateus tem lojas espalhadas por nove estados e duas regiões do País / Crédito: Tks Group/Grupo Mateus/Divulgação

O grupo Mateus inaugura na sexta-feira, no dia 24 de outubro, sua 15ª unidade no Ceará, localizada no bairro Jangurussu, na Grande Messejana. O grupo soma atualmente 3.956 colaboradores no Estado. As outras unidades estão localizadas em:

Por estado, são 140 lojas no Maranhão, 70 no Pará, 12 no Piauí, 15 no Ceará, 10 na Bahia, 13 em Pernambuco, 3 em Sergipe, 4 em Alagoas e 9 na Paraíba.


