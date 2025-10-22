Grupo Mateus inaugura nova unidade em Fortaleza

Grupo Mateus inaugura nova unidade em FortalezaEstabelecimento no Jangurussu, Grande Messejana, iniciará atividades uma semana após inauguração de supermercado em Teresina
O grupo Mateus inaugura na sexta-feira, no dia 24 de outubro, sua 15ª unidade no Ceará, localizada no bairro Jangurussu, na Grande Messejana. O grupo soma atualmente 3.956 colaboradores no Estado.
As outras unidades estão localizadas em:
- Tianguá
- Sobral
- Canindé
- Maranguape
- Maracanaú
- Russas
- Juazeiro do Norte
- Fortaleza (bairros Henrique Jorge e José Walter)
- Crateús
- Itapipoca
- Caucaia
- Quixeramobim
- Aracati
A inauguração ocorre uma semana após a abertura do Mateus Supermercado João XXIII, primeira loja prime no estado do Piauí.
Além disso, até o fim do mês, o grupo realizará abertura de outra loja em Caruaru, em Pernambuco, que será a centésima unidade de atacarejo do Grupo Mateus.
Com a nova loja da Grande Messejana, o grupo passa a contar com 276 unidades em operação, sendo 99 de atacarejo, 82 de varejo e 95 de eletro.
Por estado, são 140 lojas no Maranhão, 70 no Pará, 12 no Piauí, 15 no Ceará, 10 na Bahia, 13 em Pernambuco, 3 em Sergipe, 4 em Alagoas e 9 na Paraíba.
“Seguimos expandindo com base em estudos de mercado e em uma escuta atenta às particularidades de cada região. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos clientes, oferecendo conveniência, preço justo e qualidade, sem abrir mão do nosso compromisso com o emprego e a renda nas comunidades onde atuamos”, detalha Jesuíno Martins, presidente do Grupo Mateus.
Serviço
Data: sexta-feira (24/10)
Horário: A partir das 8h.
Local: BR-116 nº 9800, bairro Jangurussu, Fortaleza–CE.
Contato: https://www.instagram.com/mixmateusoficial/?g=5
