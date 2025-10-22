Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior fundo soberano do mundo usará IA para prevenir riscos financeiros ligados às mudanças climáticas

Maior fundo soberano do mundo usará IA para prevenir riscos financeiros ligados às mudanças climáticas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fundo soberano norueguês, o maior do mundo, com mais de 2 trilhões de dólares (10,7 trilhões de reais) em ativos, anunciou nesta quarta-feira (22) que usará inteligência artificial (IA) para proteger seu portfólio contra riscos financeiros relacionados ao clima. 

Em seu novo plano de ação climática para 2030, o fundo explica que combinará a inteligência artificial com suas próprias ferramentas analíticas para "agilizar processos e aprimorar a tomada de decisões". 

"A qualidade e a disponibilidade dos dados sempre prejudicaram as finanças sustentáveis e a IA pode realmente nos ajudar a superar esse obstáculo", enfatizou Wilhelm Mohn, diretor global de Engajamento de Acionistas.

Para gerenciar seus investimentos, este fundo de reserva, abastecido pelas receitas do petróleo e gás do Estado norueguês, leva em consideração os critérios climáticos. 

Ele geralmente prioriza o diálogo com as empresas nas quais investe, mas também pode retirar seu investimento caso as empresas gerem emissões consideradas "inaceitáveis" de acordo com os padrões éticos do Ministério das Finanças. 

O fundo acredita que a IA, juntamente com as ferramentas analíticas que já utiliza, aprimorará a análise de dados. 

"Aprendemos mais rápido, trabalhamos com mais eficiência e melhoramos nossa tomada de decisões", disse Mohn durante a apresentação do novo plano.

Com este projeto, o fundo busca reafirmar seu compromisso com a causa climática em um momento em que diversas empresas e investidores estão dando as costas a ela. Os Estados Unidos, sob o governo do presidente Donald Trump, também estão abandonando as energias renováveis em favor dos combustíveis fósseis. 

"As mudanças climáticas continuam sendo um risco financeiro e esse risco só aumenta", enfatizou Carine Smith Ihenacho, diretora-geral de Governança e Conformidade. 

O fundo norueguês atingiu 20,75 trilhões de coroas suecas (pouco mais de 2 trilhões de dólares) nesta quarta-feira. Ele investe em cerca de 8.500 empresas em todo o mundo e detém, em média, 1,5% de todas as empresas de capital aberto do mundo.

phy/nzg/de/sag/pb/aa/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar