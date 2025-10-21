Teto do MEI e do Simples vai aumentar? Descubra agora

Saiba mais sobre as mudanças nos valores do teto do MEI e do Simples Nacional / Crédito: Kampus Production

Mudanças no Estatuto da Micro e Pequena Empresa podem trazer mudanças para os empresários brasileiros. As propostas para aumentar o teto dos valores que estão dentro dos critérios do Microempreendedor individual (MEI) e o Simples Nacional já passaram pelo Senado e seguem para as comissões da Câmara dos Deputados.

Dentre os envolvidos nas relatorias estão o senador Jayme Campos (DEM-MT) e o deputado Beto Richa (PSDB-PR), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Para eles, os valores atuais - atualizados em 2018 - estão defasados. Entenda sobre as mudanças propostas na lei e quais os seus impactos para os microempresários. Leia mais Sefaz identifica possíveis fraudes em empresas do Simples Nacional Sobre o assunto Sefaz identifica possíveis fraudes em empresas do Simples Nacional Teto do MEI e Simples Nacional é tema de Comissão da Câmara Um seminário da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços sobre os tetos de faturamento dos microempreendedores individuais e do Simples Nacional ocorreu no último dia 16 de outubro.

No evento, o representante da empresa de tecnologia tributária Roit, Lucas Ribeiro, defendeu o limite de um CNPJ por CPF e uma carência de 2 anos para que o mesmo CPF possa abrir novo CNPJ. Ainda, sugeriu um limite de 5 anos para a renúncia de impostos dentro do Simples. O deputado Beto Richa (PSDB-PR), presidente da Comissão, disse que o reajuste é urgente. O contador e advogado tributarista Flávio Menezes justifica as falas: "Assim como a sociedade evolui, os negócios também evoluem e precisam de uma atualização da legislação para uma nova acomodação à realidade dos negócios e ao cenário econômico".

Propostas para novas regras do MEI e do Simples Nacional e os valores Os projetos para modificar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa já estão em análise na Câmara dos Deputados. Uma das principais alterações é o limite de faturamento. Desde 2022, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/21 está alocado para ser votado no plenário na Câmara. Ele visa permitir: O enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI) de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a 130 mil reais;



Que o MEI contrate até 2 (dois) empregados. A atual regra considera faturamento até R$ 81 mil e permite a contratação de apenas um empregado.