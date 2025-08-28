Sefaz identifica possíveis fraudes em empresas do Simples Nacional

O sistema simplifica a a tributação para micro e pequenas empresas / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) identificou possíveis fraudes de empresas para permanecerem no Simples Nacional, sistema de tributação simplificado voltado para as micro e pequenas empresas, que possui limite de faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi divulgada pela secretaria por meio de suas redes sociais nessa quarta-feira, 27. Conforme o exposto, foram identificadas "diversas empresas com CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica) Base distintos, porém, com a mesma identidade de sócios, razão social e/ou objeto econômico, indicando possível fracionamento da receita bruta para permanência no Simples Nacional".