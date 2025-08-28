Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sefaz identifica possíveis fraudes em empresas do Simples Nacional

Casos dessa natureza, apenas no ano passado, custaram ao Estado mais de R$ 50 milhões na arrecadação de ICMS
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) identificou possíveis fraudes de empresas para permanecerem no Simples Nacional, sistema de tributação simplificado voltado para as micro e pequenas empresas, que possui limite de faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano. 

A informação foi divulgada pela secretaria por meio de suas redes sociais nessa quarta-feira, 27. Conforme o exposto, foram identificadas "diversas empresas com CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica) Base distintos, porém, com a mesma identidade de sócios, razão social e/ou objeto econômico, indicando possível fracionamento da receita bruta para permanência no Simples Nacional".

Apenas no ano passado, segundo a Sefaz, o Estado perdeu mais de R$ 50 milhões em arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido a ocorrências dessa natureza. Ao todo, mais de 800 contribuintes declararam faturamento da ordem de R$ 963 milhões nessas condições.

A descoberta dos casos ocorreu por meio de uma intensificação da fiscalização, na qual foi realizada um cruzamento de dados mostrando tanto que algumas empresas possuíam valor maior do que o limite para a participação no sistema, quanto sócios que tinham uma participação de mais de 10% em outros empreendimentos, cujo faturamento ultrapassava os R$ 4,8 milhões. 

Empresas identificadas serão excluídas

Com a identificação desses CNPJs com participação irregular no Simples Nacional, a Sefaz irá ratificar essas empresas por meio do Termo de Exclusão do Regime. Nesses tipos de ocorrências, por não se referirem a omissão ou erro de declaração, mas sim de uma vedação legal, não serão realizadas regularizações espontâneas

Entretanto, o empreendimento tem direito de se defender da exclusão, podendo apresentar uma contestação, de forma online, através do sistema TramitaO prazo é de 30 dias contados da data da ciência do Termo de Exclusão. Confira abaixo os documentos solicitados:

  • Requerimento eletrônico preenchido
  • Termo de exclusão recebido
  • A defesa fundamentada
  • Documentos que comprovem o fato alegado

Após o prazo, caso o contribuinte não realize a contestação ou a Sefaz não aceite a defesa apresentada, exclusão do Simples será processada com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. Ou seja, serão recalculados os tributos devidos considerando o valor do ICMS pelo Regime Normal de Recolhimento.

Além disso, a secretaria informa que "o contribuinte também deverá regularizar sua escrituração, ajustando seus recolhimentos e declarações conforme as exigências aplicáveis às empresas fora do Simples Nacional".

