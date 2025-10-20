EUA: empresas pressionam Suprema Corte a classificar tarifas de Trump como imposto de US$ 3 tri

Empresas americanas como a Learning Resources e hand2Mind apresentaram um processo que pressiona a Suprema Corte dos EUA a confirmar as decisões de tribunais inferiores de que as tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump, são equivalentes a um imposto ilegal superior a US$ 3 trilhões.

Segundo documento oficial, a empresa de brinquedos educativos Learning Resources alega que Trump aumentou a alíquota tarifária da nação em dez vezes, para o nível mais alto desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, e, nos meses seguintes, "ele aumentou e diminuiu, pausou e retomou, e ameaçou e desameaçou tarifas à vontade, por uma variedade de razões".