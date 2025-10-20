Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juazeiro do Norte fecha setembro com mais de 25 mil empresas ativas

Com o resultado, Juazeiro do Norte consolida-se como o segundo município do Ceará em número de CNPJs abertos.
Samira Ribeiro
Samira Ribeiro
Juazeiro do Norte encerrou o mês de setembro com mais de 25 mil empresas ativas. De acordo com dados do Mapa de Empresas, plataforma do Ministério da Economia, o município atingiu 25.334 CNPJs em funcionamento.

O município ocupa a segunda colocação no Estado em volume de empresas ativas, ficando atrás apenas de Fortaleza (314.065). Em seguida, aparecem Caucaia (25.093), Maracanaú (19.816) e Sobral (16.349).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Wilson Soares, o avanço é resultado de um conjunto de políticas públicas voltadas para fortalecer o ambiente de negócios em Juazeiro do Norte. Entre as iniciativas, ele destaca a Lei de Liberdade Econômica, que simplifica a abertura de novos empreendimentos, e a criação do Comitê de Articulação Econômica e Produtiva (CAEP), voltado à desburocratização de processos e estímulo à produtividade.

Além disso, a gestão municipal tem apostado em capacitações e parcerias com o Sistema S, promovendo a qualificação de empreendedores locais. Outro destaque é o edital da Lei de Atração de Investimentos, lançado recentemente para atrair empresas de médio e grande porte ao município.

Cariri

