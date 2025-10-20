Juazeiro do Norte fecha setembro com mais de 25 mil empresas ativas

Juazeiro do Norte fecha setembro com mais de 25 mil empresas ativasCom o resultado, Juazeiro do Norte consolida-se como o segundo município do Ceará em número de CNPJs abertos.
Juazeiro do Norte encerrou o mês de setembro com mais de 25 mil empresas ativas. De acordo com dados do Mapa de Empresas, plataforma do Ministério da Economia, o município atingiu 25.334 CNPJs em funcionamento.
O município ocupa a segunda colocação no Estado em volume de empresas ativas, ficando atrás apenas de Fortaleza (314.065). Em seguida, aparecem Caucaia (25.093), Maracanaú (19.816) e Sobral (16.349).
Leia mais
-
Glêdson cobra Elmano por obras inacabadas em Juazeiro do Norte: "Cuida"
-
Homem é preso após matar cadela com pedaço de madeira, em Juazeiro do Norte
-
Menino de oito anos morre após ser atropelado por caminhão em Juazeiro do Norte
-
PF apreende celulares em operação contra abuso sexual infantil em Juazeiro do Norte
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Wilson Soares, o avanço é resultado de um conjunto de políticas públicas voltadas para fortalecer o ambiente de negócios em Juazeiro do Norte. Entre as iniciativas, ele destaca a Lei de Liberdade Econômica, que simplifica a abertura de novos empreendimentos, e a criação do Comitê de Articulação Econômica e Produtiva (CAEP), voltado à desburocratização de processos e estímulo à produtividade.
Além disso, a gestão municipal tem apostado em capacitações e parcerias com o Sistema S, promovendo a qualificação de empreendedores locais. Outro destaque é o edital da Lei de Atração de Investimentos, lançado recentemente para atrair empresas de médio e grande porte ao município.