Juazeiro do Norte fecha setembro com mais de 25 mil empresas ativas

Em 22 de julho é feriado no Juazeiro do Norte, no Ceará. Na imagem, o Horto do Padre Cícero / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Juazeiro do Norte encerrou o mês de setembro com mais de 25 mil empresas ativas. De acordo com dados do Mapa de Empresas, plataforma do Ministério da Economia, o município atingiu 25.334 CNPJs em funcionamento. O município ocupa a segunda colocação no Estado em volume de empresas ativas, ficando atrás apenas de Fortaleza (314.065). Em seguida, aparecem Caucaia (25.093), Maracanaú (19.816) e Sobral (16.349).